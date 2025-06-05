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卓榮泰主持青年諮委會 盼國家政策邁向年輕主流化

中央社／ 台北5日電

行政院青年諮詢委員會今天舉行第5屆首次正式會議，行政院長卓榮泰致詞時指出，盼透過會議，推動國家政策朝年輕主流化邁進，行政院也已提出「青年基本法草案」，希望青年在政策推動過程，不再只是旁觀者。

為強化青年公共參與及溝通機制，提供青年在政府政策形成過程的參與管道，行政院在民國105年11月1日成立青年諮詢委員會。第5屆召集人為行政院長卓榮泰、副召集人政務委員史哲、執行長教育部長鄭英耀、勞動部長洪申翰、經濟部長郭智輝等，青年委員則有25人，來自民間多元職業。

卓榮泰今天主持行政院青年諮詢委員會第5屆第1次會議，頒發委員聘書，並共同聽取教育部報告青年百億海外圓夢基金計畫階段執行進度。

卓榮泰致詞時指出，青年是國家發展中關鍵角色、未來人才庫，近年政府持續推動青年主流化，希望為國家找到更多未來在政策推動執行上，願意付出的年輕朋友。

卓榮泰說明，政院通過青年基本法，讓青年在政策推動過程不再只是旁觀者，而是共同創造想像中未來的台灣形象，也盼透過青年諮詢委員會這樣的機會，讓內閣年輕化、國家年輕化，讓年輕朋友的想像能夠實踐，讓國家政策朝年輕主流化邁進。

此屆青年委員建議政府能擴展數位憑證皮夾、數位駕照納入數位憑證皮夾並開放應用程式介面（API），以及數位畢業證書納入數位憑證皮夾並開放API等。卓榮泰則強調，感謝青年委員提出擴展數位憑證功能等建議，讓未來相關功能可望更實用、更完善，且更容易跟國際接軌。

青年 行政院 卓榮泰

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