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賴總統會晤瓜國總統阿雷瓦洛 簽署半導體合作意向書

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統、副總統蕭美琴今天在總統府與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛進行雙邊會晤，兩國元首共同簽署「半導體合作意向書」暨見證兩國簽署合作文件。圖／總統府提供
賴清德總統、副總統蕭美琴今天在總統府與瓜地馬拉總統阿雷瓦洛進行雙邊會晤，兩國元首共同簽署「半導體合作意向書」暨見證兩國簽署合作文件。圖／總統府提供

我國友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷訪台，賴清德總統、副總統蕭美琴今天在總統府與阿雷瓦洛進行雙邊會晤，兩國元首共同簽署「半導體合作意向書」暨見證兩國簽署合作文件，促進雙邊投資及推動半導體產業發展。

總統致詞時表示，瓜地馬拉是台灣的重要友邦，兩國長期以來共享民主、自由及人權等普世價值，持續攜手合作發揮良善力量，共同因應國際情勢的各項挑戰。他感謝阿雷瓦洛從去年上任以來，多次在聯合國、世界衛生大會等國際場合為台灣仗義執言，讓世界看見兩國一起捍衛民主自由、促進全球繁榮的決心。

賴總統提到，台灣與瓜地馬拉在許多領域的合作不斷創新深化，無論是公衛、農業、婦女賦權等都有實質成果。今年5月兩國攜手推動「半導體技職班」，共有28位瓜地馬拉青年來台接受訓練，不僅是雙邊科技人才培育的重要起點，更是「榮邦計畫」的具體成果。

賴總統說，這些年來兩國貿易關係熱絡；鼓勵更多台灣企業前往瓜地馬拉布局投資，善用當地地理位置、自然資源以及優質人力，打造雙贏的產業合作模式，進一步強化供應鏈韌性，以及更具戰略意義的夥伴關係。

賴總統表示，將與阿雷瓦洛共同簽署「半導體合作意向書」，並見證兩國簽署合作文件，建立政治諮商機制，也持續促進雙邊投資合作。

阿雷瓦洛表示，中華民國台灣是瓜國經濟領域的重要夥伴，特別是「台瓜自由貿易協定」生效以來，雙邊經貿有大幅進展。兩國將簽署合作意向書，促進雙邊投資及推動半導體產業發展。

阿雷瓦洛說，賴總統提到兩國共同推動之「半導體技職班」，包括瓜國大學生、工程師與教師都熱情參與，讓瓜國未來科技發展踏出第一步，也展現對科技創新及全球價值鏈的投入，深具意義。

總統府表示，會晤結束後，賴總統與阿雷瓦洛見證我國經濟部長郭智輝與瓜國經濟部長賈西雅（Gabriela García）簽署「中華民國(台灣)政府與瓜地馬拉共和國政府間促進供應鏈雙邊投資意向書」；以及我國外交部長林佳龍與瓜國外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）簽署「中華民國(台灣)外交部與瓜地馬拉共和國外交部建立政治諮商機制瞭解備忘錄」。接著，兩國元首共同簽署「中華民國(台灣)政府與瓜地馬拉共和國政府推動半導體產業發展合作意向書」。

瓜地馬拉 外交部 半導體

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