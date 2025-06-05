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影／中正路改名「有原罪」？蔣萬安爆柯建銘用一例一休交換促轉條例

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天至市議會接受市政總質詢，他表示當年促轉條例修法，民進黨團總召柯建銘還曾想用一例一休交換促轉條例修法。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天至市議會接受市政總質詢，他表示當年促轉條例修法，民進黨團總召柯建銘還曾想用一例一休交換促轉條例修法。記者余承翰／攝影

內政部基於轉型正義欲推動中正路改名，民進黨議員陳賢蔚今天在台北市議會質詢時，要求台北市長蔣萬安應落實轉型正義工程，並說中正路改名這件事，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜可以講這是「只搞政治不幹正事」，不過唯獨蔣萬安不行，因他是獨裁者後代有原罪。對此蔣萬安反批，當年促轉條例修法，民進黨團總召柯建銘還曾想用一例一休交換促轉條例修法。

陳賢蔚質詢時表示，蔣萬安連續幾年出席228活動都被嗆聲，今年更說「我們都有責任不斷反思、銘記」，聽起來誠懇卻是說一套做一套，並指今天誰都可以批評中央改路名，唯獨蔣萬安不行。蔣萬安則反問，民進黨小編先前發文挺戒嚴，議員要不要譴責？並說當年促轉條例修法，民進黨團總召柯建銘還曾想用一例一休交換促轉條例修法，指民進黨嘴巴講轉型政策，實際上條件交換，甚至民進黨小編還公開寫支持獨裁，說一套做一套，兩人舌戰了快五分鐘。

台北市議員陳賢蔚今天在市議會質詢。記者余承翰／攝影
台北市議員陳賢蔚今天在市議會質詢。記者余承翰／攝影

蔣萬安 民進黨

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