提公務員育孫假被綠委群反 翁曉玲轟：我提案綠就反對

立法院司法及法制委員會今日審查國民黨立委翁曉玲等，提出的「公務人員任用法第28條之1條文修正草案」，就是否要有「育孫假」，翁曉玲和民進黨立委因無共識爆發口角，全案保留交協商。翁曉玲批，她與民進黨委員共事一年多，看到他們就是意識形態，為反對而反對，「只要是翁曉玲的提案，十之八九就是反對」。

翁曉玲表示，台灣生育率低，有很大一部分的原因是年輕人正處於拚事業的階段，擔心若生了小孩，沒時間照顧，或是不敢給托育機構照顧，而且養育費用開銷大，因此就算是現行法有留職停薪的「育嬰假」，但是申請的年輕人不多，而且也不敢請假。

翁曉玲指出，看到北歐國家瑞典，有「育孫假」，從制度面上鼓勵祖父母可以幫忙帶孫，她認為這是個好的方式，所以參考國外法制提案修法，於公務人員任用法中增加育孫假，希望有助減輕家庭育兒負擔，增加公務人員生育的意願。

翁曉玲說，沒想到只是於法條中增加「育孫」二字，明訂「育孫」亦可列為公務員留職停薪的事由，這樣清楚簡單的修法，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、莊瑞雄、沈發惠等竟聯手反對，反對給予育齡青年更多的支持、反對給想親自照顧孫兒、成為兒女後盾的祖父母們有更清楚明確的法律上的權利保障。

翁曉玲斥，民進黨那群委員們口口聲聲肯定修法立意良善，卻仍堅持維持「育嬰假」就足夠了，還說「育孫」概念不清，沒有涵蓋育曾孫。他們實際上是雞蛋裡挑骨頭，以今日社會型態，現職公務員須育曾孫者，恐怕是屈指可數，若真有這樣的個案，依照本法案的原意，就同意他們申請育孫假，又有何不可？

翁曉玲批，她與民進黨委員共事一年多，看到他們就是意識形態，為反對而反對，「只要是翁曉玲的提案，十之八九就是反對」。今天育孫假條文修法審議結果是法條保留，留待政黨協商。希望之後在立法院長韓國瑜召集的政黨協商會上能取得共識、順利通過， 為公教人員爭取更多的福利保障。