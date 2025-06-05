政院糾結吃吃喝喝比喻...吳宗憲嗆：我談大海 你談漱口杯

朝野續為中央政府總預算案攻防，針對國民黨立委吳宗憲指砍預算是為「砍你的是吃吃喝喝的錢」，行政院發言人李慧芝日前籲吳宗憲公開道歉。吳宗憲今引用立法院長韓國瑜名言「我跟你談大海，你跟我談漱口杯」，行政院還在吵「蛋糕誰買的」。

吳宗憲說，包括昨天在內，他質疑的重點是行政院「違法不撥付地方的一般性補助款636億元」，是政院總預算浮編到歷史新高還哭窮要錢，是政院亂砍法定義務支出還想裝無辜，結果政院整篇新聞稿文不對題，跟他吵「杯子蛋糕誰買的」，這就是行政院的格局？

吳宗憲表示，行政院什麼時候才會清醒，人民在乎的是教育、社福、基礎建設是否會因而停擺，不是吃的是大蛋糕還是小杯子蛋糕。結果整個行政院，昨天發了整篇聲明，說行政院長卓榮泰是自己出錢買蛋糕的，還秀出發票，「好，我聽到了，謝謝院長出錢，但這件事跟我質疑你違法刪減地方補助款，有任何關係嗎？」

吳宗憲指出，這段時間，他和所有縣市首長、各級民代的質問跟呼喊，他也列出了所有憲法、法律、我國制度上的依據，但行政院依然無法正面給予回覆。這證明了，今天行政院就是無法為自己違法辯解，無法自圓其說不發給地方法定義務支出的一般性補助款，才來跟我吵鬧杯子蛋糕是誰付錢的，躲到這種瑣事背後轉移焦點。

吳宗憲提到，讓行政院「見笑轉生氣」的「吃吃喝喝」這個詞，是行政院自己在520活動上說「因為預算被刪了，只能吃小蛋糕，沒有大蛋糕」，不就證明他說得沒錯嗎？行政院原本真的打算用人民納稅錢來買大蛋糕來吃，就因為被刪了，所以改吃小的或是自己花錢買。初六新春團拜時，不也說因為沒有預算所以取消茶點？這不就是吃吃喝喝嗎？

吳宗憲說，他也從未說過院長不是花自己的錢買杯子蛋糕，他說的是「換成小蛋糕覺得委屈」，發新聞稿的人是不是先弄清楚他的論述再發新聞稿？不過這同時也認證了若不是有立法委員的監督，行政院就會拿人民繳納的稅金去買大蛋糕來吃。感謝行政院和卓院長於百忙中、國事如麻中，還專門發新聞稿認證他說的都是事實。

吳宗憲稱，再回過頭說「吃吃喝喝」乙詞，當然不是指行政院把幾千億的預算都去買吃的喝的，這是民間最普通的口語，意思就是預算花得亂七八糟、鋪張浪費，大家母語都相同，小學生也聽得懂，行政院還在糾結字眼，還在避重就輕、偷換概念。不過，若要他舉出「鋪張浪費」的事例，一點都不難。這幾天新聞不就一堆？譬如新聞爆出加拿大國會議員出國補助，台灣竟然是全世界出最多的；又譬如監察院說沒錢買衛生紙，卻不斷爆出濫用公務車的案件。請問，身為我國立委不監督預算，難道還幫行政院亂花錢拍手叫好？

吳宗憲強調，民進黨最擅長的手法，就是先扣帽子抹黑，再拉進根本不是問題核心的細節吵架，以求最後迴避主題、模糊焦點。他今天談的是浮編的2075億元總預算，還有行政院違憲、違法不發的地方補助款636億元；他談的是政院手握史上最高總預算、比去年多了整整729億，接下來還想再編個關稅特別條例4100億、追加預算636億。他在談總預算的宏大命題，事關人民數千億的血汗錢、事關22個縣市的基礎治理能否正常運作，結果行政院整天跟他談一個蛋糕、回他「吳委員誤會了，杯子蛋糕不是公費」，行政院真的不覺得丟臉嗎？

吳宗憲表示，套句韓國瑜的話：「我跟你談大海，你跟我談漱口杯」，行政院的格局還真讓他不敢恭維。他期待行政院，別再轉移焦點、把人民當傻瓜。行政院剋扣的是法定義務支出，是依據憲法、法律該給的，那些是各縣市的弱勢者生存、幼童教育經費的補助，不是愛給不給的施捨。依法行政是職責，這不是選擇題。

吳宗憲總結，「孟子曰：民為貴，社稷次之，君為輕」。再套句台北市長蔣萬安說過的，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇」，請政府能選擇善良的對待人民，別執政後只想集錢又集權，「民主制度不是讓你拿人民的錢來玩政治鬥爭的工具」。