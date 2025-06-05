影／中正路改名綠稱「有原罪」 蔣萬安反擊！再爆柯建銘交換說

中正路改名爭議延燒到北市議會，市長蔣萬安今赴議會備詢，民進黨議員陳賢蔚要求蔣萬安應落實轉型正義工程，指中正路改名，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜可以講這是「只搞政治不幹正事」，不過「蔣萬安不行，因蔣是蔣家後代，你有原罪。」

蔣萬安更強力反擊綠營，指當年促轉條例修法，爆料民進黨團總召柯建銘還曾想用一例一休交換促轉條例修法，狠批民進黨嘴巴講轉型政策，實際上條件交換，甚至民進黨小編還公開寫支持獨裁，說一套做一套，兩人舌戰了快五分鐘。

蔣萬安今天赴議會總質詢，民進黨議員陳賢蔚質詢中正路改名等轉型正義議題。陳賢蔚在議場列舉過去228事件的受難者故事，要求蔣萬安身為蔣家後代，更應該要正視獨裁、轉型正義。

蔣萬安反擊，對於中正路改名，也不是他出來批評，今天行政院會，院長卓榮泰也表達現在不應該來推動全面改名，這是行政院、卓院長的立場與態度；蔣說，同樣對於轉型正義，他也表達清楚立場，「面對歷史還原真相，歷史教訓不能忘記」，同樣地，對於任何支持獨裁的言論、行為，「我絕對譴責」，包括民進黨小編也是一樣。

蔣也提出第三點，表示轉型正義是歷史的真相還原，檔案資料的公開完整，史觀也要多元包容客觀，這是非常清楚的，在立法院審查的時候，他已經清楚表達他的立場。陳賢蔚更反嗆說，「蔣中正處死了99位受難者，要怎麼包容？」

蔣萬安再反擊，指轉型正義不僅包括國民政府時期，也應該包括日據時期、原住民時期受到傷害也應該受到平反，不過民進黨卻一刀切，這是民進黨不願意正視歷史的地方，是民進黨令人唾棄的地方，

蔣還提到，當時他當立委時，支持促轉條例投下了同意票，並指陳賢蔚都不清楚當初的立法過程，當爆出民進黨立院黨團總召柯建銘當時甚至還說「拿促轉條例來交換勞基法的一例一休」，民進黨說要交換條件，要國民黨不要擋一例一休，這個會期可以不要通過促轉條例，狠批民進黨私下條件交換，嘴巴上講轉型正義，實際上條件交換，說一套做一套，甚至民進黨小編公開寫支持獨裁，要求民進黨用一致的標準立場。

兩人互相舌戰快要五分鐘，陳賢蔚痛批，不能接受蔣萬安不去檢討過去蔣中正執政的那一段過去，不去落實轉型正義；蔣萬安則不斷強調，民進黨說一套做一套，並指行政院長已經明確表示，這不是這是優先事項，現在中央與地方的態度立場一致。