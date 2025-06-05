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影／卓榮泰稱沒錢繳電費何來宰割？蔣萬安諷：只有載狗

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴市議會總質詢時回應行政院說法，再批「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴市議會總質詢時回應行政院說法，再批「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」。記者余承翰／攝影

藍營執政縣市首長不滿行政院刪減地方政府一般性補助款，昨天在台北市長蔣萬安率領下至行政院提訴願，並批中央宰割地方，行政院長卓榮泰今則說「行政院已經沒錢繳電費，何來宰割？」蔣萬安今天赴市議會總質詢時再轟，「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」，「中央說沒錢付電費，有錢改路名。」

對於行政院主計總處主計長陳淑姿說，當初主計總處曾提三方案給行政院，還有「刪債息」、「（地方補助款與債息）各刪一半」，但最後卓揆選擇刪減地方一般補助款。蔣萬安表示，市府有收到主計總處的函文，照主計總處預計修法的內容，會讓地方政府的補助款更不受保障，更受中央宰制，市府會彙整各局處的意見之後，提出一個完整的建議，最重要是會捍衛市民朋友的權益，相關老人家、以及身障朋友等弱勢族群權益。

台北市長蔣萬安今天赴市議會總質詢時回應行政院說法，再批「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴市議會總質詢時回應行政院說法，再批「是啊，中央沒有宰割，只有載狗（諷刺李俊俋）」。記者余承翰／攝影

補助款 行政院 蔣萬安

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