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陸方指名資通電軍 陳冠廷：中國勿把焦慮投射在台灣

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／陳冠廷辦公室提供
民進黨立委陳冠廷。圖／陳冠廷辦公室提供

中國大陸廣州市公安局發布懸賞通告，指控台灣資通電軍進行網路攻擊。民進黨立法委員陳冠廷表示，中國此舉再次展現出對其內部社會不安定性的惶恐不安，呼籲中國不要把自己的焦慮投射在台灣身上。

陳冠廷指出，中國這次指控我國實施網路攻擊，並公布所謂20位資通電軍人員名單，實際上反映出中國對其國內社會穩定性的擔憂。很擔心台灣會利用這樣的方式來干擾他們的社會秩序，這種對自己的不安全感，展露在他們對外的攻擊力道上。

陳冠廷分析，中國內部的不穩定因素眾多，受到美中貿易戰、經濟戰等影響，中國內部經濟狀況極不穩定，對於任何內部的風吹草動，都會將其外部化，包括對我國的無端指控。這只是凸顯出中國後方並不安全、民心並不穩固、經濟狀況也不穩定。

對於未來局勢發展，陳冠廷預測，中國對台灣包括網路攻擊、情報攻擊等各種政治作戰將會不減反增。中國長期透過網際網路方式干擾我國民心，這是非常常見的手段，但必須認清的是，中國內部更加脆弱。

陳冠廷 網路攻擊 不安

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