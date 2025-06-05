【重磅快評】伯洋的爸、興誠的她…無腦跟進抹紅算什麼咖？

大陸國務院台辦今天宣布，將懲戒「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋關聯企業，指其父的公司與大陸企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。沈伯洋則回應，是連家人都制裁、株連九族；沈的不少支持者更認為，他被國台辦接連制裁，是光榮的印記。

從兩岸交流的角度出發，確實，無論陸方或我方，無端擴大打擊制裁對象，都只會讓兩岸互動更見冰霜；然則，檢視沈伯洋等人乃至民進黨政府，一方面動輒抹紅、打壓有助兩岸互動交流的陸配、陸生、媒體、台商、學者等，另一方面卻又「賣慘」、認為被對岸懲戒很光榮，如此雙標兼認知錯亂，也是罕見。

陸媒前天以全版報導，指稱沈伯洋的父親沈土城在中國經商，大賺上億元人民幣，隨後即是今天國台辦宣布將予懲戒。對此沈伯洋回應，他們家是在中南美洲做貿易的公司，是向世界各國下訂單，如果中國處罰他們家，其實是犧牲自己人民生產的利益；也有支持者助其洗白稱，沈家只是中間商，賺的是美元而非人民幣。

沈伯洋在立法院推動的國安相關法案，乃至與其相關的黑熊學院等側翼，究竟做了那些阻滯兩岸交流或是抺紅他人之事，人民都看在眼裡；只不過，面對如今國台辦認證沈父「大賺紅錢」的事實，竟然還可以推導出「如果中國處罰他們家，其實是犧牲自己人民生產的利益」，是賺「綠錢（美元）」而非「紅錢」，如此神邏輯也引來網友嘲諷與撻伐。

此事也不禁讓人聯想到幾個月前，聯電創辦人曹興誠被爆疑似與大陸女子拍親密照一事。曹興誠從一開始否認照片為真、說是AI合成，到改口說是「私人照片，就算是真的又怎樣？」再到突然坦承照片中的女子是他以前交的中國女朋友，並宣稱，只因他交了大陸女朋友就說他通敵賣台，是胡扯。

確實，既是民主法治社會，理當堅守罪刑法定、無罪推定原則，絕對不能因為其親屬大賺紅錢，或是交了個對岸的男女朋友，或與之結婚，就認為全家都已「淪陷」而必須株連九族；但看「賴十七條」乃至相關的清查、嚴禁陸配、軍公教持有大陸居住證等政策，以及側翼出征陸配炸物店等非理性作為言行，卻又可曾見沈伯洋、曹興誠之流乃至其支持者出面制止？

說穿了，與其說如今台灣真有台獨頑固分子，倒不如說台灣充斥著許多打著台獨名號，實則兩岸擷取利益的「務實工作者」或家族，兩頭賺得利索，卻又想獨占「愛台灣」的貞節牌坊。

伯洋有個大賺紅錢的爸、興誠在大陸有個水靈的她，至於千千萬萬只知兢兢業業只求生活溫飽、兩岸和平的普通老百姓，又有啥？面對如此殘酷的現實，更想問眾青鳥、黑熊、側翼，無腦跟進抹紅他人，又算是什麼咖？