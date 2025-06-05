快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】伯洋的爸、興誠的她…無腦跟進抹紅算什麼咖？

聯合報／ 主筆室
國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司實施懲戒，曹興誠今天聲援沈伯洋。圖為兩人昔日同框。圖／聯合報系資料照片
國台辦宣布對民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司實施懲戒，曹興誠今天聲援沈伯洋。圖為兩人昔日同框。圖／聯合報系資料照片

大陸國務院台辦今天宣布，將懲戒「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋關聯企業，指其父的公司與大陸企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。沈伯洋則回應，是連家人都制裁、株連九族；沈的不少支持者更認為，他被國台辦接連制裁，是光榮的印記。

從兩岸交流的角度出發，確實，無論陸方或我方，無端擴大打擊制裁對象，都只會讓兩岸互動更見冰霜；然則，檢視沈伯洋等人乃至民進黨政府，一方面動輒抹紅、打壓有助兩岸互動交流的陸配、陸生、媒體、台商、學者等，另一方面卻又「賣慘」、認為被對岸懲戒很光榮，如此雙標兼認知錯亂，也是罕見。

陸媒前天以全版報導，指稱沈伯洋的父親沈土城在中國經商，大賺上億元人民幣，隨後即是今天國台辦宣布將予懲戒。對此沈伯洋回應，他們家是在中南美洲做貿易的公司，是向世界各國下訂單，如果中國處罰他們家，其實是犧牲自己人民生產的利益；也有支持者助其洗白稱，沈家只是中間商，賺的是美元而非人民幣。

沈伯洋在立法院推動的國安相關法案，乃至與其相關的黑熊學院等側翼，究竟做了那些阻滯兩岸交流或是抺紅他人之事，人民都看在眼裡；只不過，面對如今國台辦認證沈父「大賺紅錢」的事實，竟然還可以推導出「如果中國處罰他們家，其實是犧牲自己人民生產的利益」，是賺「綠錢（美元）」而非「紅錢」，如此神邏輯也引來網友嘲諷與撻伐。

此事也不禁讓人聯想到幾個月前，聯電創辦人曹興誠被爆疑似與大陸女子拍親密照一事。曹興誠從一開始否認照片為真、說是AI合成，到改口說是「私人照片，就算是真的又怎樣？」再到突然坦承照片中的女子是他以前交的中國女朋友，並宣稱，只因他交了大陸女朋友就說他通敵賣台，是胡扯。

確實，既是民主法治社會，理當堅守罪刑法定、無罪推定原則，絕對不能因為其親屬大賺紅錢，或是交了個對岸的男女朋友，或與之結婚，就認為全家都已「淪陷」而必須株連九族；但看「賴十七條」乃至相關的清查、嚴禁陸配、軍公教持有大陸居住證等政策，以及側翼出征陸配炸物店等非理性作為言行，卻又可曾見沈伯洋、曹興誠之流乃至其支持者出面制止？

說穿了，與其說如今台灣真有台獨頑固分子，倒不如說台灣充斥著許多打著台獨名號，實則兩岸擷取利益的「務實工作者」或家族，兩頭賺得利索，卻又想獨占「愛台灣」的貞節牌坊。

伯洋有個大賺紅錢的爸、興誠在大陸有個水靈的她，至於千千萬萬只知兢兢業業只求生活溫飽、兩岸和平的普通老百姓，又有啥？面對如此殘酷的現實，更想問眾青鳥、黑熊、側翼，無腦跟進抹紅他人，又算是什麼咖？

沈伯洋 朋友 曹興誠

延伸閱讀

影／曹興誠：二階罷免大成功 啟動第三階段罷免

不只沈伯洋 趙少康：鄭麗君、柯建銘、黃捷都有親屬賺紅錢

【重磅快評】株連九族？沈伯洋父子兩岸認同的雙標戲碼

綠委被控集體濫用公務車吃鍋 沈伯洋：午休吃飯不行？

相關新聞

影／中正路改名綠稱「有原罪」 蔣萬安反擊！再爆柯建銘交換說

中正路改名爭議延燒到北市議會，市長蔣萬安今赴議會備詢，民進黨議員陳賢蔚要求蔣萬安應落實轉型正義工程，指中正路改名，台中市長...

北院勘驗「便當會」應曉薇怨被偷拍：會不會下次蔣萬安坐法庭？

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積案，今勘驗2021年8月10日柯文哲與台北市議員應曉薇「便當會」光碟。檢方主...

陳菊病假已逾5個月 銓敘部：可請1年

監察院長陳菊因病請假，迄今已逾5個月。國民黨立委吳宗憲今日在立法院司法及法制委員會質詢，詢及陳菊請假問題，銓敘部次長懷敘...

陸通緝我20網軍 專家：「不承認不否認」才是最好應對

中國大陸公安部門公布通緝20名我方資通電軍的成員，並指控涉及非法網絡攻擊活動。淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，此舉顯示...

【重磅快評】伯洋的爸、興誠的她…無腦跟進抹紅算什麼咖？

大陸國務院台辦今天宣布，將懲戒「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋關聯企業，指其父的公司與大陸企業存在貿易往來與業務合作，從...

不只沈伯洋 趙少康：鄭麗君、柯建銘、黃捷都有親屬賺紅錢

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城與中國大陸有貿易往來，沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦今日揚言「懲戒」沈父公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。