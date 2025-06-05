陸通緝我20網軍 專家：「不承認不否認」才是最好應對

中國大陸公安部門公布通緝20名我方資通電軍的成員，並指控涉及非法網絡攻擊活動。淡江大學戰略所助理教授林穎佑指出，此舉顯示我方的網軍行動確實影響對方，才會藉此試圖反制。他分析，「不承認、不否認」才是我方最好的應對方式，以免反而造成「替對方核實情資來源」的效果。

中國大陸廣州市公安局發布通告，聲稱中國台灣民進黨當局「資通電軍」指揮實施非法網絡攻擊活動，並點名通緝20名參與網路攻擊活動的重要嫌疑人。

林穎佑指出，陸方大動作公布我方人員的名單甚至個資，顯示我方的網軍行動確實對對方造成影響或困擾，才會以這種方式試圖做出反制，其目的一方面試圖對內宣傳其網路防堵有效，其次試圖影響我方機構或人員，想使我方未來繼續發動網路攻擊行動時產生投鼠忌器的效果，也試圖對從事網路作戰的人員製造寒蟬效應。

林穎佑強調，在諜對諜的網路情報戰領域中，「不承認、不否認、不透露資訊」是我方最好的應對方式，以免暴露太多我方人員的資訊，反而造成「替對方核實情資來源」的效果，他指出，對方拋出的資訊可能有真有假、有新有舊，「不說破」才是真正高手過招的做法。

他進一步指出，我方應該藉中共方面披露的個人照片等資訊，精進保防與反情報作為。反推那些環節可能有漏洞，甚至利用這些機會放出假情報，驗證我方漏洞甚至誤導對手情報網，都是我方反情報行動中可做的。