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陳菊病假已逾5個月 銓敘部：可請1年
監察院長陳菊因病請假，迄今已逾5個月。國民黨立委吳宗憲今日在立法院司法及法制委員會質詢，詢及陳菊請假問題，銓敘部次長懷敘說，公務員有28天病假，如請滿28天仍無法上班，可申請延長病假，2年可請1年，全國公務員都適用。
陳菊迄今身體仍有恙，尚在病假中。適逢監察院爆發公務車濫用爭議，國民黨立委徐巧芯昨日質疑，陳菊已有5個月未開會，會讓濫用公務車的人、違法亂紀的監委變本加厲，立委無法詢問陳菊。若陳菊身體狀況不允許，監察院長應換人做，才能好好監督監察院。
吳宗憲今日質詢時也問到陳菊請假問題。他問，關於院長級別的政務官，人事問題由誰主管？人總表示，監察院長為總統任命人事職權，相關人事由考試院主管。
吳宗憲追問，過往是否有院長請假5個月的紀錄？考試院秘書長劉建忻表示，沒有這個印象。吳再問，院長級的官員請病假可以請多長？懷敘回應，依公務員請假規則，公務員病假有28天，如請滿28天，仍無法上班，可申請延長病假，2年可請1年，身體好了，有醫師證明，就可回來上班，這套規則為全國公務員適用。
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