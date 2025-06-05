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北院勘驗「便當會」應曉薇怨被偷拍：會不會下次蔣萬安坐法庭？
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積案，今勘驗2021年8月10日柯文哲與台北市議員應曉薇「便當會」光碟。檢方主張，柯全程在座，不是柯否認的不知情；柯的律師表示，影片無法認定柯與應有犯意聯絡。
勘驗的10分鐘「便當會」檔案，可見應曉薇對柯文哲幕僚小組抱怨，認為幕僚初研時要求京華城針依土管條例處理「不厚道」、「不友善」。應曉薇認為，京華城的資料送到都委會後，幕僚就不應該去影響委員「感覺有一小撮人在放風鈴」。
勘驗完畢，檢察官廖彥鈞表示，從影片中可以看見柯文哲全程都坐在旁邊，應曉薇當著柯文哲的面指責幕僚小組，並非如柯過去所言的不知情。
應曉薇的委任律師吳佳蓉說，議員和市長的便當會，是讓議員可以表達所關注的議題，「便當會」一開始就有提到京華城有提出陳情，應是向柯陳情，並非「告狀」。
柯文哲的律師陸正義表示，影片截取為片面資訊，並非當天的全貌，而且全程只有應曉薇在說話，無法與柯文哲有所連結進而可認柯、應之間有犯意聯絡。
應曉薇表示，當天她一共提了7項建議，讓她感覺不好的「怎麼會有人偷錄影」，令人相當失望；她說，不介意別人認為「便當會」只是在應付議員，「我只想做好民代的工作，替選民服務」。
應曉薇說，柯的幕僚小組提到的土管條例，創設10多年來只有一個案子有申請，前陣子才過關，都委會前執秘邵琇珮作證時提到土管條例也許未來「送30捐70」可檢討，不過「我擔心下次坐在這裡（法庭）會不會是蔣萬安？」
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