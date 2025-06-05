影／曹興誠：二階罷免大成功 啟動第三階段罷免

6月是教職現場行政大逃亡的月份，各級學校校長開始睡不好覺，因為擔心找不到行政人員，教師間開始耳語是誰被「抓交替」？教育圈都知道，每年最難找到人接的不外乎有著「天下第一組」稱號的教學組長，和每天忙於「辦案」的生教組長。大小校都難逃行政逃殺命運，小校一組兼多項業務，大校更是一組就忙到翻。

2025-06-05 13:47