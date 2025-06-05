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影／曹興誠：二階罷免大成功 啟動第三階段罷免

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
反共護台志工聯盟今天在聯電創辦人曹興誠（左）帶領下與罷團志工舉行記者會，曹興誠表示，大罷免一、二、三階都是民團主動，不是為了民進黨做藍綠對抗。記者潘俊宏／攝影
反共護台志工聯盟今天在聯電創辦人曹興誠（左）帶領下與罷團志工舉行記者會，曹興誠表示，大罷免一、二、三階都是民團主動，不是為了民進黨做藍綠對抗。記者潘俊宏／攝影

反共護台志工聯盟今天在聯電創辦人曹興誠帶領下舉行記者會，曹興誠表示，第二階段罷免取得大成功，現在正式宣布啟動第三階段罷免行動。

曹興誠表示，公民團體提出對國民黨立委的罷免案在第二階段送件達31件，現在看起來是31比0的優勢，現在正式啟動第三階段罷免行動，需要全民一起站出來。曹興誠特別澄清說，這次罷免不是為了民進黨做藍綠對抗，而是公民團體看見國家危機，藍營黨工及立委配合共產黨要將台灣變成香港，大罷免一、二、三階都是民團主動，要防止藍、紅結合摧毀台灣主權，這不需要證據，例如香港統媒對民進黨立委沈伯洋全家進行攻擊，要懲戒沈伯洋家族，這擺明是藍色小弟面臨大罷免，紅色大哥站出來助拳，是藍、紅合謀太清楚不過。

反共護台志工聯盟今天在聯電創辦人曹興誠（左二）帶領下與罷團志工舉行記者會，曹興誠表示，第二階段罷免取得大成功，現在正式宣布啟動第三階段罷免行動。記者潘俊宏／攝影
反共護台志工聯盟今天在聯電創辦人曹興誠（左二）帶領下與罷團志工舉行記者會，曹興誠表示，第二階段罷免取得大成功，現在正式宣布啟動第三階段罷免行動。記者潘俊宏／攝影

沈伯洋 曹興誠 大罷免

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