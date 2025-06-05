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不只沈伯洋 趙少康：鄭麗君、柯建銘、黃捷都有親屬賺紅錢

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城與中國大陸有貿易往來，沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦今日揚言「懲戒」沈父公司。中廣前董事長趙少康表示，沈伯洋在台販賣戰爭恐懼，自己爸爸又從大陸賺錢，接受美英資助，除了沈伯洋，民進黨還有不少人家人或是親屬賺紅錢，只要有錢賺，不管是紅色還是綠色全都要吃乾抹淨。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，經查，沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。大陸方面絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

趙少康說，沈伯洋父親沈土城開的公司被踢爆跟大陸企業有貿易往來，交易金額高達上億人民幣。沈伯洋被網友質疑家裡「賺紅錢」，他居然用「支付的是美金」來硬凹，難道只要收到的不是人民幣，就不算從大陸企業賺錢？

趙少康指出，沈伯洋自己在台灣販賣戰爭恐懼，利用黑熊學院一手拿政府預算、一手賣「戰時商品」，自己的爸爸又從大陸賺錢，兩邊的好處都拿好拿滿。不只賺兩岸的錢，沈伯洋創辦的民主實驗室更早就被揭發曾經接受美國、英國政府資助，涉嫌違反國安法，檢調到現在都沒行動。

趙少康強調，除了沈伯洋，民進黨還有不少人家人或是親屬賺紅錢，大家熟悉的鄭麗君的先生、柯建銘的兩個兒子、張宏陸的妻子跟弟妹、黃捷的媽媽、顧立雄的萬國法律事務所、何志偉家族的陽信銀行等。

趙少康認為，賺大陸的錢沒有問題，生意人本來就是哪裡有錢賺就到哪裡賺錢。問題出在民進黨這些人把大陸視為洪水猛獸，必須堅壁清野，還不斷激化兩岸衝突，把在野黨人到大陸做生意都打成中共同路人，剝奪大陸台商通訊投票的民主權利。

趙少康總結，真實狀況連自己家人都不認同，只要有錢賺，不管是紅色還是綠色全都要吃乾抹淨，但是苦了一般人民，因為民進黨「抗中保台」的意識形態，兩岸交流受阻、農產外銷不通、台商的優惠被限縮，肚子扁扁還要義無反顧挺綠？

趙少康 沈伯洋 民進黨

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