【重磅快評】株連九族？沈伯洋父子兩岸認同的雙標戲碼

在台灣「抗中保台」的戲碼裡，民進黨立委同時也是黑熊學院創辦人沈伯洋，在舞台上賣力演出。他的父親沈土城卻被查出與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，賺進大把人民幣，遭大陸懲戒。沈伯洋雖回應，非常榮幸在短短一年之間，已經被國台辦制裁第三次，但他也對「家族正常事業」被攻擊，認為是「不可原諒」，並批評中共此舉是「株連九族」。

「株連九族」四字，從一個綠營意識形態的旗手口中說出，聽來諷刺。若真要談株連九族，綠營自己堪稱就是這門技藝的祖師爺。凡是有人在中國設廠經商，開口稍有不慎，說錯一個字、用錯一個詞，立即就被扣上「舔共」、「賣台」、「紅色滲透」的帽子。豈止是帽子，搭配網軍出征，抹黑、抵制，舖天蓋地而來。

綠營這套政治操作的核心邏輯就是：只要你跟中國有任何關係，就不配談台灣價值。父母是外省人、孩子在對岸工作、公司接受陸資投資，統統都要被審查認同、清算歷史，查到有點關係就打成異類。過去十多年來，對人民施以這種「政治認同」審查早已變成綠營的標配武器，使用範圍廣到連祖宗八代都不能倖免。如今輪到自己人被中國制裁，沈伯洋才驚覺這種作法是「株連九族」？

照理說，成人的行為都是個人的選擇，父歸父、子歸子，但綠營從來不覺得可以這樣「認同切割」，哪一次不是把家世背景、生活經歷拿來當政治判決書？哪一次不是透過媒體與網軍聯手，用「原罪」來判死？曾有多少台商子女因為家人在中國做生意而被質疑立場不純，甚至選舉時連資格都遭攻擊；有多少藝人只是拍了對岸的影視作品，或轉發了認同中國的字句，就被網軍定性為「統戰幫兇」？

問題的核心不在沈伯洋的爸爸有沒有賺進人民幣，也不在沈伯洋是否把抗中當做一門好生意，新台幣及美元都賺得不亦樂乎，而是當一整個政治體系長年奉行「認同潔癖」與「道德審查」的機制時，它終究會反噬自己。

且若真要談「抗中保台」，那麼沈伯洋的父親在對岸經商、是否可能牽涉到中國官方的資源與人脈，是否會影響他對中國的認知判斷與言論策略，這當然是外界合理的公共議題質疑。政治的誠信，不在嘴巴，而在標準。今天你說「父子分離，各有立場」，明天請你也記得，當別人說「經商不代表背叛」、「赴中發展不代表出賣台灣」時，就請用同樣的標準檢視。