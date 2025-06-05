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新特殊查核辦法6日生效 政院5長列首波實施對象

中央社／ 台北5日電

考試院會日前通過行政院人事總處會銜的「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」修正草案，增加查核頻次、內容，受查人若有同居人，以及同居人的父母都會列為調查範圍，預計明天生效。行政院表示，行政院長、副院長、秘書長、2位副秘書長將列首波實施對象。

因應共諜案，考試院會日前通過行政院人事總處會銜的「國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」修正草案，強化特殊查核的頻次與內容。

人事總處培訓考用處長李花書今天在行政院會後記者會補充指出，查核辦法昨天發布，依法將於明天生效，修正內容包含，配合國安五法修正，將涉及國安五法的重大國安犯罪類型列為特查項目之一；同時也增加查核頻次，特查職務滿一定期間要定期辦理特查。

李花書也說，相關首長辦公室裡面的人若非任用法適用範疇，則會請他們填寫自願書，以確實完備國家安全查核。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會指出，政院五長以及其辦公室所有人員都會優先辦理首波特殊查核。至於查核期程，李花書表示，明天起就會陸續啟動查核，但特殊查核期程要送調查局辦理，需要一點時間。

此外，根據公告辦法說明，考量威脅國家安全或重大利益的境外敵對勢力，除外國情治單位、大陸地區或香港、澳門官方或其代表機構外，國內近年陸續偵辦多起國安犯罪案件型態，顯示滲透來源已擴及境外敵對勢力實際控制或管理的具政治性機關（構）、團體或其派遣者，因此此次也增列「未經許可或授權，曾與具政治性機關（構）、團體或其派遣之人聯繫接觸者」或是受其利誘、脅迫者，皆納入查核範圍。

公告辦法也指出，同居關係屬現代重要生活型態，且同居人雖非配偶，惟其與當事人的生活關係相當緊密，因此這次將受特殊查核公務人員的同居人，以及同居人的父母列為調查範圍。

查核辦法明定，經特殊查核有相關情事者，法務部調查局得經當事人書面同意後，蒐集其財稅、信用卡、銀行存款、債務、授信及匯款紀錄等財務資訊。當事人不同意者，擬任人員應不得任用為前條所定職務，但可擔任前條以外的職務，現職人員除機要人員應免其機要職務外，應依法調整為前條以外的職務。

行政院 境外敵對勢力 國安

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