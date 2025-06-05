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清查公教有無陸籍 全教總：應僅止兼任行政職人員

中央社／ 台北5日電

政府專案清查軍公教人員有無持領中國大陸證件，第二波將針對「公職與公立學校教師」。全教總理事長侯俊良今天說，清查對象應僅止於兼任行政職的人員，不該擴及所有老師，不要再造成其他困擾。

政府專案清查軍公教、公職與公立學校教師，有無持領中國大陸證件情況。行政院也通函各機關及地方政府，現職軍公教人員不得申領持用中國大陸居住證，若申領持用居住證未在清查時據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校本於權責處置。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良上午與國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委劉書彬在立法院舉行記者會。

侯俊良說，第一時間陸委會要求各部門清查時，教育單位就很積極處理，但也要有輕重緩急，當時全教總就發文給教育部，要求清查對象僅止於兼任行政職的人員，不該擴及所有老師，不要再造成其他困擾。

侯俊良表示，內政部次長馬士元提到後續會針對公立學校教師展開第二波清查，這會造成教師負擔。現階段教育現場有很多問題，高教學歷造假的歪風，牽扯學術誠信，要立即徹查，才是教育部該重視的事，教育現場不要成為各部門的提款機。

葛如鈞指出，中央部會為清查軍公教人員是否持有中國大陸戶籍或相關文件，近半年頻繁發文要求教師簽署具結書，甚至有學校收到7個不同機關的公文，基層教師被迫要簽7次具結書，以自證清白。

葛如鈞說，教育部推行政減量，卻變成「具結書產生器」，第一時間就應協調各部會不要重複發文，達到行政減量效果，但教育部不作為，導致學校、教師疲於應付，堂堂一個二級機關淪為陸委會的附隨組織。

劉書彬表示，教育部從3月開始持續清查教職員是否具有中國大陸相關證件，擺錯了施政重點，呼籲教育部把工作放在本業上，執行力更要加強。

教育部 全國教師工會總聯合會

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