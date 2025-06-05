調通聯駁斥騷擾柯建銘 羅智強：當天根本沒打過電話

罷團日前指控，國民黨立委羅智強在黨團協商會議中，打匿名電話給民進黨團總召柯建銘，干擾議事進行。羅智強今天到立法院中華電信調出通聯紀錄，記錄顯示，5月8日、15日，該門號沒有撥電話出去，其中一天就是朝野協商當天，他呼籲民進黨不要再造低級又低能的謊言。

羅智強指出，這麼低級的謊言，還可以連續講三天。當天是柯建銘在朝野協商看到電話說，「羅智強打給我」，他聽到後當場笑出來，後來柯建銘走過來時，他才向柯說，他連柯的手機、line都沒有，如何打電話？柯建銘才笑笑離開。但是罷團好像坐在旁邊一樣，跟著一起出來說他打給柯建銘。

羅智強呼籲民進黨，現在通聯紀錄出來了，按照柯建銘真男人的標準，民進黨也不要退縮，請繼續堅稱他有打給柯建銘，每造謠一個，他一定告一個，感謝他們願意當他的送財童子，知道他反惡罷需要糧草，就這麼急著送錢來了。