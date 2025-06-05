藍委提陳菊請假已5個月 銓敘部：可請1年

國民黨立委吳宗憲今天質詢說，監察院長陳菊已請病假5月，詢問公務員請假相關規定，院長級可以請多久病假。銓敘部政次懷敘說，公務員病假有28天，若請滿還無法恢復上班，可申請延長病假，「2年可請1年」，全國公務員都適用。

立法院司法及法制委員會今天併案審查考試院及朝野立委所提公務人員保障法部分條文修正草案等案，考試院秘書長劉建忻、懷敘等人列席，並備質詢。

吳宗憲質詢表示，他希望陳菊早日康復，但陳菊請病假5個月，過往有無主官因病請假5個月。劉建忻回應，沒有這個印象。

吳宗憲再問，有無規定擔任主官、院長級的請假時間可以多長。

懷敘表示，依據公務人員請假規則，病假有28天，如果請滿病假還無法恢復上班的話，可以申請延長病假，「2年可以請1年的時間」，這套制度全國公務員都適用。

今天媒體關注焦點之一，即台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，劉建忻在備詢台突然暈眩跌倒並將備詢台撞倒。黃國昌關心劉建忻的狀況，多次要劉建忻小心，會議主席吳宗憲也詢問劉建忻是否要先回去休息。劉建忻婉拒並期盼把任務完成，如果不舒服再告假。

委員會進行到上午11時許休息5分鐘，劉建忻走向主席台請假，立法院秘書長周萬來也到場關心。

委員會恢復開會後，國民黨立委王鴻薇說，總統府、監察院、國安會秘書長都藐視立法院，但劉建忻抱病卻還到委員會備詢，且蠻長的一段時間，她要予以肯定，希望劉建忻的身體無恙。

吳宗憲補充說明指出，他一直希望劉建忻先回去休息，但劉建忻認為這是其職務（工作）堅持留下來，非常感謝劉建忻，因為這段時間，有很多位秘書長請不來，也有請他回去休息卻不願意的，這差距真的很大。

此外，吳宗憲與行政院近日就中央政府總預算刪減議題隔空交火。行政院要吳宗憲對認真編列預算及撙節執行的全國公務員公開道歉。吳宗憲今天會前受訪說，行政院文不對題，他是在幫人民看緊荷包，「我在跟你談大海，你在跟我談漱口杯」。

根據公務人員請假規則規定，因疾病或安胎必須治療或休養者，得請病假，每年准給28日。因重大傷病非短時間所能治癒或因安胎確有需要請假休養者，於依規定核給的病假、事假及休假均請畢後，經機關長官核准得延長之。其延長期間自第一次請延長病假的首日起算，2年內合併計算不得超過1年。