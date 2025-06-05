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國民黨嘉義縣黨部遭搜索 書記長楊富程被帶回調查
國民黨嘉義縣黨部今早遭檢調搜索，疑似懷疑縣黨部涉嫌在罷免案偽造文書，檢調人員在黨部內整理出大批文件，搜索行動直到中午才結束，檢調人員搬了2箱文件上車，並將縣黨部書記長楊富程帶回調查，還有1名縣黨部辦公女子也被帶走，後續仍待檢調說明案情。
國民黨嘉義縣黨部發聲明表示，針對嘉義地檢署搜索中國國民黨嘉義縣黨部，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工同仁權益不受迫害。同時也呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。
檢調人員今早到國民黨嘉義縣黨部搜索，整理出大批文件，拉下鐵門謝絕透露案情。律師梁樹綸今早也現身國民黨嘉義縣黨部，與檢調人員在黨部內，隨後在早上10點50分左右離開。梁樹綸說，案件仍在偵查中，目前不方便對外透露，詳情需等待檢調單位對外說明。
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