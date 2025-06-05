國民黨嘉義縣黨部遭搜索 書記長楊富程被帶回調查

國民黨嘉義縣黨部今早遭檢調搜索，疑似懷疑縣黨部涉嫌在罷免案偽造文書，檢調人員在黨部內整理出大批文件，搜索行動直到中午才結束，檢調人員搬了2箱文件上車，並將縣黨部書記長楊富程帶回調查，還有1名縣黨部辦公女子也被帶走，後續仍待檢調說明案情。

國民黨嘉義縣黨部發聲明表示，針對嘉義地檢署搜索中國國民黨嘉義縣黨部，已請律師在現場陪同並了解情況，全力保障職工同仁權益不受迫害。同時也呼籲檢調單位，搜索行為侵害人民權益甚鉅，切勿濫用公權力試圖讓社會噤聲，製造寒蟬效應。