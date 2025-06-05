影／沒錢付電費向台電借 行政院：依法定程序動用第二預備金

行政院發言人李慧芝、交通部次長伍勝園、法務部次長黃世杰、海委會主秘劉國列上午一起出席行政院會後記者會。發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰針對總預算談話，表示從四月份開始，行政院已經沒有業務費向台電繳納電費，今天會議室開燈的電費就是向台電借的。行政院已依法定程序動用第二預備金，但是還須要經過立法院的同意，目前還在進行程序當中。

卓榮泰表示地方政府昨天來行政院進行訴願，這是地方政府的權利，但有一句話需要強力反擊，就是「中央宰割地方」，卓榮泰強調我們自己都無力自保，何來宰割？中央政府與地方政府應該是一體的，但是他感到遺憾的是，沒有看到政府一體的考慮與思維，只看到政黨立場的對立，很多地方政府的預算依然是史上最好。唯獨中央政府在經過立法院的刪減之後，已經無力付出水電費，這不是哭窮，而是事實。卓榮泰要求各位首長目前最重要兩項工作，一是盡速解凍所有的預算。二是推動的「強化經濟與社會韌性特別條例」，全力溝通協調，盡速通過。 行政院發言人李慧芝（圖）上午出席行政院會後記者會，轉述行政院長卓榮泰談話。記者蘇健忠／攝影 交通部次長伍勝園（左起）、行政院發言人李慧芝、法務部次長黃世杰、海委會主秘劉國列上午一起出席行政院會後記者會。記者蘇健忠／攝影