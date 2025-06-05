內政部推中正路改名 卓揆：非最重要施政 無全盤推動計畫

內政部基於轉型正義欲推動中正路改名，引發地方反彈，內政部長劉世芳強調將協助溝通，「不能夠不推動」。行政院長卓榮泰今天定調，道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府和民眾都需要溝通，「行政院並沒有要全盤推動的任何計劃，這並非當前最重要的施政內容」。

內政部日前指出，依照促轉條例第5條及第11條之2的規定，以及立法院2023年審查中央政府總預算所做的決議，要求內政部規畫「建立中央與地方協作處置威權統治者命名街路名稱統籌機制」的示範性計畫；因此，將推動全台各地「中正路」、「經國路」改名。

近來陸續有藍營縣市首長表達反彈，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，卓揆會中指出，改路名固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依相關地方自治精神，道路命名或更名應屬於地方政府權責，目前各地方政府跟人民都尚待溝通，廣納意見、凝聚共識，行政院並沒有要全盤推動的任何計劃。

卓榮泰強調，這並非當前最重要的施政內容，希望各界無需進行關於更改路名的實質討論，而是全力關注中央政府總預算解凍之後的執行，還有推動強化安全韌性條例，以及未來的特別預算，這才是最重要的任務。