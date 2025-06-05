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華府點燈紀念六四 天安門學者：人權和所有人息息相關

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
共產主義受難者紀念基金會4日為六四天安門事件36周年，在華府點燈；遭香港政府拒絕簽證的天安門學者何曉清表示，天安門事件不只和中國有關，指人權和所有人息息相關。記者陳熙文／攝影
共產主義受難者紀念基金會4日為六四天安門事件36周年，在華府點燈；遭香港政府拒絕簽證的天安門學者何曉清表示，天安門事件不只和中國有關，指人權和所有人息息相關。記者陳熙文／攝影

共產主義受難者紀念基金會（Victims of Communism Memorial Foundation）4日為六四天安門事件36周年，在華府點燈；遭香港政府拒絕簽證的天安門學者何曉清表示，天安門事件不只和中國有關，指人權和所有人息息相關。

適逢六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；該雕像於2007年落成，仿造1989年學運中，由學生建立的民主女神像；現場約有70人到場，紀念天安門事件。

長年研究天安門事件的何曉清也現身發言，她指出，往年香港維園六四燭光晚會一直是她的精神支柱，燭光晚會的舉辦向中國共產黨宣告，有些東西無法用槍、坦克和監獄所輾壓，那就是人類對自由、正義和真理的渴望。

然而，何曉清說，在香港國安法通過後，香港政府禁止了六四燭光晚會，維園從此被黑暗吞噬；何曉清並表示，香港大學的民主女神像也在2021年遭到移除。

何曉清表示，很多人說天安門事件只關乎中國，只是1989年發生的歷史事件，認為人權不是他們的優先事項，但新冠肺炎爆發時，吹哨者醫生李文亮向大眾提出警告，卻被當局消音，於是當李文亮失去他的人權，等於地球上所有人類的權利都被侵犯了。

何曉清說，所以別跟她說：天安門只攸關中國，而是在此時此地與所有人息息相關。

被香港國安處通緝的在美港人許穎婷也到場發言，她說，香港現在的學校教科書不再提到六四天安門事件，電視也不再播放當年的紀錄影片，但就算在香港政府的監視下，香港人仍試圖找到方法，包括獻花、點蠟燭等，來紀念天安門事件。

許穎婷說，中國政府在天安門事件之後，改用監視、審查、滲透、威脅等手段來噤聲異議者，雖然大家看不到像36年前那樣血淋淋的相片，但許穎婷表示，自由正在被打壓。

六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
被香港國安處通緝的在美港人許穎婷到場發言，她說，香港現在的學校教科書不再提到六四天安門事件，電視也不再播放當年的紀錄影片，但就算在香港政府的監視下，香港人仍試圖找到方法，包括獻花、點蠟燭等，來紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
被香港國安處通緝的在美港人許穎婷到場發言，她說，香港現在的學校教科書不再提到六四天安門事件，電視也不再播放當年的紀錄影片，但就算在香港政府的監視下，香港人仍試圖找到方法，包括獻花、點蠟燭等，來紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會4日再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會4日再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；該雕像於2007年落成，仿造1989年學運中，由學生建立的民主女神像；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；該雕像於2007年落成，仿造1989年學運中，由學生建立的民主女神像；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影
六四天安門事件36周年，共產主義受難者紀念基金會再度於華府的共產主義受難者紀念雕像點燈紀念；現場約有70人到場，紀念天安門事件。記者陳熙文／攝影

香港 天安門 六四

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