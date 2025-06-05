影／電話騷擾柯建銘？羅智強調通聯嗆：造謠一個告一個

國民黨立委羅智強被罷團爆料，黨團協商時利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘，柯建銘也表示，他很清楚就是羅智強打的電話，當時羅還與藍委徐巧芯竊竊私語，是男人就要認。羅智強日前表示，他已委請律師提告罷團求償100萬元，並於今天前往中華電信立法院服務中心調通聯紀錄，抨擊罷團與柯建銘等人說法，是「低級又低能的謊言跟謠言」，表示柯建銘、民進黨、大安罷團都要送錢給他，他就「卻之不恭」。

羅智強秀出通聯紀錄表示，5月15日這天他沒有打任何手機電話；5月8日也沒有打任何電話出去，呼籲柯建銘也趕快去申請通聯紀錄，民進黨也不要退縮，繼續堅稱羅智強有用手機打電話給柯建銘鬧場，「造謠一個告一個」，也謝謝他們前仆後繼的捐反惡罷糧草。