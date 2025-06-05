快訊

教授生存／減免授課機制失靈 新進助理教授被榨乾熱情

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對…民代：祖靈會生氣

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重返榜首 林百里退居第2

中正路改名引反彈 卓榮泰定調：無全盤推動計畫

中央社／ 台北5日電

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。行政院長卓榮泰今天表示，道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有全盤推動的任何計畫，強調這非當前最重要的施政內容。

為推動轉型正義，內政部擬推中正路、經國路等改名，引發部分地方首長反對。內政部多次解釋，促進轉型正義條例明定在公共建築或場所中紀念、緬懷威權統治者的象徵，都應予以移除或改名，中正路改名是法定義務，但會取得共識後再依法推動。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會中指出，近日針對改路名的討論固然是基於轉型正義工作後續的必要行為，但依照地方自治精神，道路命名或是更名應該是地方政府權責，地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有要全盤推動的任何計畫，這也非當前最重要施政內容。

卓榮泰說，此非當前最重要施政內容，希望各界無需進行關於更改路名的實質討論，而是全力關注中央政府總預算解凍後的執行，以及推動因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案等。

轉型正義 內政部 中正路

延伸閱讀

地方補助款被刪 國民黨批決策黑箱只有政治鬥爭

轟政院違法刪地方補助 國民黨：社福教育全遭殃

影／政院統刪地方補助款 國民黨批卓榮泰決策黑箱

承諾以氣換煤 卓榮泰要中火評估減少備用燃煤機組

相關新聞

沈伯洋父在陸做生意將遭懲戒 陳玉珍：指著別人自己賺紅錢

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城與中國大陸有貿易往來，沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦今日揚言「懲戒」沈父公司...

華府點燈紀念六四 天安門學者：人權和所有人息息相關

共產主義受難者紀念基金會（Victims of Communism Memorial Foundation）4日為六四天...

沈伯洋：家裡公司只是貿易商 一年內被中制裁三次很榮幸

中國大陸國務院台辦今天宣布，將對「台獨頑固分子」沈伯洋關聯企業予以懲戒，國台辦稱，經過調查「台獨頑固分子」沈伯洋的父親沈...

綠委被控集體濫用公務車吃鍋 沈伯洋：午休吃飯不行？

民進黨多位立委被指控，今年初疑似濫用公務車前往火鍋店用餐，包括沈伯洋、吳思瑤、吳沛憶、黃捷等人。沈伯洋表示，這是1月10...

影／電話騷擾柯建銘？羅智強調通聯嗆：造謠一個告一個

國民黨立委羅智強被罷團爆料，黨團協商時利用「隱藏號碼」電話騷擾民進黨立院黨團總召柯建銘，柯建銘也表示，他很清楚就是羅智強...

雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

賴清德總統3日軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮來台訪問，兩國元首卻是在大雨中完成儀式；今賴總統迎接瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。