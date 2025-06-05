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雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？
賴清德總統3日軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮來台訪問，兩國元首卻是在大雨中完成儀式；今賴總統迎接瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷軍禮，因遇雨臨時改於總統府敞廳內舉行。國民黨智庫副執行長凌濤表示，這代表總統府前日宣稱軍禮沒辦法雨備，是惡整賴總統與馬紹爾總統，外交部長佳龍部長稱下雨是祝福，如今如何自圓其說？
凌濤說，賴總統狼狽淋雨真的是被整了。賴總統之前走在傾盆大雨的紅毯，一定越發狐疑，雨這麼大繼續走下去對嗎，如今看到真的有雨備只是不用，心裡恐怕從不是滋味，轉為憤怒，為何那天白白淋了一場大雨？
凌濤表示，這也代表總統府前日聲明堅持有雨備，沒有使用，且宣稱軍禮沒辦法雨備，根本是惡整賴總統與馬紹爾總統？總統府代表國家門面，聲明卻破綻百出、臨場應變不足，要不要向百姓及友邦致上歉意？
凌濤說，林佳龍宣稱的下雨是祝福，被全民抨擊，如今改室內如何自圓其說？ 大家都在等。
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