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雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）與夫人伉儷來台訪問，原訂今天上午由賴清德總統於總統府前廣場主持軍禮歡迎儀式，不過因天候不佳，總統府稍早表示，歡迎儀式已移至府內敞廳舉行，現場人員撤離布置好的紅毯。記者季相儒／攝影【作者：季相儒，日期：2025-06-05，數位典藏序號：20250605113119495】
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）與夫人伉儷來台訪問，原訂今天上午由賴清德總統於總統府前廣場主持軍禮歡迎儀式，不過因天候不佳，總統府稍早表示，歡迎儀式已移至府內敞廳舉行，現場人員撤離布置好的紅毯。記者季相儒／攝影【作者：季相儒，日期：2025-06-05，數位典藏序號：20250605113119495】

賴清德總統3日軍禮迎接馬紹爾群島共和國總統海妮來台訪問，兩國元首卻是在大雨中完成儀式；今賴總統迎接瓜地馬拉總統阿雷瓦洛伉儷軍禮，因遇雨臨時改於總統府敞廳內舉行。國民黨智庫副執行長凌濤表示，這代表總統府前日宣稱軍禮沒辦法雨備，是惡整賴總統與馬紹爾總統，外交部長佳龍部長稱下雨是祝福，如今如何自圓其說？

凌濤說，賴總統狼狽淋雨真的是被整了。賴總統之前走在傾盆大雨的紅毯，一定越發狐疑，雨這麼大繼續走下去對嗎，如今看到真的有雨備只是不用，心裡恐怕從不是滋味，轉為憤怒，為何那天白白淋了一場大雨？

凌濤表示，這也代表總統府前日聲明堅持有雨備，沒有使用，且宣稱軍禮沒辦法雨備，根本是惡整賴總統與馬紹爾總統？總統府代表國家門面，聲明卻破綻百出、臨場應變不足，要不要向百姓及友邦致上歉意？

凌濤說，林佳龍宣稱的下雨是祝福，被全民抨擊，如今改室內如何自圓其說？ 大家都在等。

馬紹爾群島 凌濤

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