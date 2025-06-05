慟林正杰 陳水扁感嘆：黨外三劍客四人幫三缺一

民進黨創黨元老林正杰逝世，前總統陳水扁今天表示，1981年第四屆台北市議員謝長廷、林正杰跟阿扁被稱「黨外三劍客」，黨外三劍客分別在自己選區拿到最高票或次高票。如今林正杰先走一步，不勝悲慟。

陳水扁在「陳水扁新勇哥物語」臉書以「慟黨外三劍客四人幫三缺一」為題表示，1981年第四屆台北市議員謝長廷、林正杰跟阿扁被稱「黨外三劍客」，連同康水木被封「四人幫」。

陳水扁表示，當年台北市長官派，也沒有民主進步黨，林正杰想出共同競選口號：「民主要制衡，制衡靠黨外；有黨外，就有進步」，民主+進步，不就是後來民進黨的黨名嗎？照片是黨外三劍客聯袂登記市議員選舉後的合影。

陳水扁指出，選舉結果，黨外三劍客分別在自己選區拿到最高票或次高票，阿扁還是全台北市第一高票當選的議員。「如今正杰兄先走一步，不勝悲慟！祝正杰兄在天之靈安息，全體家人節哀保重！」