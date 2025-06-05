瓜國總統阿雷瓦洛：對台支持不變 未來擴大經濟合作

我國友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛總統伉儷訪台，賴清德總統今在總統府舉行軍禮歡迎儀式。阿雷瓦洛致詞時表示，這次來訪，再次重申瓜地馬拉對中華民國台灣不變的支持，更希望勾勒出未來雙邊合作，朝擴大經濟合作、建立貿易聯盟等嘉惠兩國人民的台瓜關係。

賴清德總統今早原定在總統府前廣場主持軍禮歡迎阿雷瓦洛伉儷，但遇雨改於總統府敞廳舉行。軍禮歡迎儀式期間，演奏兩國國歌，在演奏我國國歌時，賴總統微張口唱國歌。

賴總統致詞時表示，阿雷瓦洛總統閣下伉儷，率領內閣成員首次訪問台灣，展現兩國深厚的邦誼，他要代表中華民國政府與全體人民表達最誠摯歡迎。

賴總統說，去年，兩國慶祝90周年邦誼，一路走來相互扶持，尤其這幾年雙邊合作更加密切多元，不論在醫療衛生、教育文化、科技合作或經貿交流等領域，累積非常豐碩的成果。未來，台灣和瓜地馬拉將會在互惠互助的基礎上，持續推動符合國際趨勢的計畫，更會繼續強化青年交流合作與獎學金計畫，積極培育高科技及資通訊產業人才，促進兩國的繁榮與發展。

賴總統表示，兩國雖然地理相隔遙遠，但雙方人民的理念與價值緊密相連，相信在阿雷瓦洛的支持下，雙邊交流合作會更加緊密多元，寫下更好的篇章。

阿雷瓦洛表示，近年來，台瓜兩國關係有非常重要的進展，在相互理解與相互合作的基礎上穩健茁壯，兩國人民在多元領域耕耘出真誠的友誼及合作的關係。台瓜兩國致力推動有助於經濟及社會發展的關鍵領域，如公共衛生、教育、農業、科技、及基礎建設等不遺餘力 ，「未來我們將繼續在良好的基礎上， 進一步強化至為重要的雙邊關係」。

阿雷瓦洛表示，這次來訪，不僅要重申雙邊關係良好，更希望勾勒出未來雙邊合作的新走向，朝擴大經濟合作、建立經貿的貿易聯盟、促進投資等嘉惠兩國人民的台瓜關係。

阿雷瓦洛指出，非常感謝過去90年來台灣人民對瓜地馬拉的協助，要再次重申瓜地馬拉對中華民國台灣不變的支持，這次透過他本人，瓜地馬拉人民向台灣人民伸出友誼的手，希望在共榮互惠的道路上能夠繼續大步邁進。

在軍禮歡迎結束後，賴總統隨即與阿雷瓦洛進行雙邊會晤。