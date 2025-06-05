沈伯洋父在陸做生意將遭懲戒 陳玉珍：指著別人自己賺紅錢

民進黨立委沈伯洋的父親沈土城與中國大陸有貿易往來，沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦今日揚言「懲戒」沈父公司。國民黨立委陳玉珍說，沈伯洋迴力鏢迴到自己身上，指著別人自己才在賺紅錢。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，經查，沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。大陸方面絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利，決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將對其採取其他必要措施。

陳玉珍說，沈伯洋一向說要抗中保台，沒想到其家人就在大陸做生意「賺紅錢」。在大陸做生意沒有違法，也不是不對的事情，而是沈伯洋要求大家抗中，一邊扣別人紅帽子，另一邊自己的家人在大陸賺錢。

陳玉珍說，沈伯洋以前在外國讀書還買房子時，這些錢一定是家人贈與的，沈說過是家人贈與的，也是沈的爸爸在大陸做貿易賺的錢。這就是迴力鏢迴到自己身上。不應把去大陸做生意當十惡不赦，這也沒有犯法，不要好像自己很崇高，別人只要跟大陸往來就是打算親中賣台。

陳玉珍指出，真正有親中實際動作，照相關報導來講，不都是民進黨的人嗎？比方說曹興誠，沈伯洋父親不是有大陸的女朋友嗎？「真正有親中動作是這些人吧，沈伯洋要不要回家問一下他的父親？共諜都出現在民進黨，他們都指著別人的時候，他們自己才是真正在賺紅錢的人。」