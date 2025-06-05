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直擊沈伯洋父親兆億公司 員工關燈這樣回
中國大陸國務院台辦今天宣布，立委沈伯洋關聯企業予以懲戒，國台辦稱，沈的父親沈土城擔任負責人的兆億有限公司，與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。記者實際走訪位於北市的辦公室，員工僅表示，不清楚，沒有多做回應。
本報記者今實地走訪兆億有限公司登記所在地台北市松山區南京東路5段的商辦，辦公室座落在一處商辦大樓內。辦公室內的員工聽到記者詢問「公司遭中國大陸國務院台辦懲戒？公司主要商業內容？公司負責人是否為立委沈伯洋的父親沈土城？」等問題時，員工僅回「不清楚、今天看到新聞…」
隨後，員工將電燈關掉，走入辦公室內。記者也詢問大樓管理保全，他表示，兆億有限公司每天都有上班。至於是否知道詳細業務？他說，不清楚，只知道是商辦。
沈伯洋今早回應，家裡公司是在中南美洲做貿易的貿易商，像是公司若和南韓車廠合作，想去訂中國的汽車零件、泰國的輪胎、日本的馬達，在這過程當中，是向世界各國下訂單；中國現在若要對貿易商做處罰，其實是犧牲自己人民生產的利益。
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