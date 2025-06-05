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我網軍遭大陸掌握身分 陳玉珍憂：重要資料庫恐被進入

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋的父親沈土城與中國大陸有貿易往來，沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦今日揚言「懲戒」沈父公司。國民黨立委陳玉珍說，沈伯洋迴力鏢迴到自己身上，共諜都出現在民進黨。圖／聯合報資料照片
民進黨立委沈伯洋的父親沈土城與中國大陸有貿易往來，沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦今日揚言「懲戒」沈父公司。國民黨立委陳玉珍說，沈伯洋迴力鏢迴到自己身上，共諜都出現在民進黨。圖／聯合報資料照片

中國大陸公安一口氣公布我方20名資通電軍身分證、照片等，並提供懸賞。國民黨立委陳玉珍今日表示憂心，是否意味對岸進入重要資料庫取得資料，國軍要如何強化資通安全？

根據新華社今日報導，廣州市公安局天河區分局今日發布懸賞通告，聲稱「公布中國台灣民進黨當局『資通電軍』(意指駭客網軍)指揮實施的非法網絡攻擊活動」，指其涉嫌多項違法犯罪，並點名對「寧恩緯」等20名參與實施網路攻擊活動的重要犯罪嫌疑人懸賞通緝。報導指，此次「一舉查實了20名犯罪嫌疑人真實身分」。

陳玉珍說，相關內容有寫到如何找到，總之是我方電軍對大陸科技公司進行攻擊，但學藝不精被反攻回來，找到相關訊息。這證明三個部分，第一個是兩岸之間的資訊攻擊跟防守應持續進行。第二個是，我方的技術是否需要精進？第三個是，她也疑慮我方的防守，對岸可以拿到這麼多資料，包括身分證、人名、照片等，可能進入我方什麼資料庫，「軍中的嗎」，不然怎麼會拿到這麼多東西？我方要如何強化國軍資通安全？

陳玉珍也憂，假定這報導為真，被公布的這些人是否要由政府做些保護措施，保護國軍弟兄的相關人身安全等？但國防部應該也不會承認。

另有國民黨立委表示，中共公布「台灣20名資通電軍」資訊，不僅公開20人姓名、照片，將身分證字號公諸於世，如果該訊息為真，明顯帶有警告意味；對岸不僅是打「情報戰」，更是「心理戰」，一方面透過反偵察，向台灣發出警告「對岸掌握我方資通電軍」系統，更是對目前從事資通電軍的我方人員產生心理威脅，從目前公開的資訊來看，等於也掌握家屬與親友的相關訊息。

該國民黨立委認為，兩岸的情報戰、資通電軍戰從過去到現在從來沒有停過，但是近兩年中共陸續公開相關資訊，從去年鎖定3名現役軍人，到現在打擊面更加擴大，更有懸賞獎金，明顯就是鎖定台灣最神秘的「第四軍種」。面對對岸的新作法與針對性的打擊，台灣國安與國防單位也必須嚴加防範，確保相關人員的安全，以及擬定因應作法。

陳玉珍 身分證

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