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對賣台藝人追回與限制補助？ 文化部：與陸委會研議罰鍰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
針對近年部分台灣藝人在中國軍演或重大政治節日事件時轉發中國官媒宣傳圖卡，陸委會將會同文化部召開專案會議。本報資料照片
針對近年部分台灣藝人在中國軍演或重大政治節日事件時轉發中國官媒宣傳圖卡，陸委會將會同文化部召開專案會議。本報資料照片

針對近年部分台灣藝人在中國軍演或重大政治節日事件時轉發中國官媒宣傳圖卡，陸委會將會同文化部召開專案會議，研擬依圖卡內容轉發頻率與嚴重性進行行政查核。文化部次長李靜慧今赴立院專案報告，立委陳秀寶詢問，是否會針對這些有「賣台行為」的藝人祭出處罰機制，比方追討曾補助的計畫，或是規定之後不能申請文化部補助。李靜慧說，目前文化部與陸委會的協調是打算設立罰鍰機制，至於是否追回補助或限制申請補助，也會一併討論。

李靜慧表示，目前文化部跟陸委會的協調是，如果藝人有確切接受對方的補助去發布傷害台灣國權、踐踏台灣地位的言論，會有罰鍰的機制。但這個罰鍰，是不是要涉及追討之前的補助，或是限制未來的補助資格，會一併討論。

陳秀寶表示，希望文化部和陸委會能朝此一方向研議，盡速制訂相關規範，讓藝人赴中發展有所依循。

陸委會 藝人 文化部

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