國台辦懲戒父親公司 沈伯洋：玩弄意識形態非常愚蠢

針對國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，沈伯洋今天表示，他們家是貿易商，在中南美洲做貿易，中國玩弄意識形態也只是犧牲自己人民的利益，真的很愚蠢，而中國制裁他及其家人，也是因為他在台灣推動國安相關法案。

國台辦今天宣布對台獨頑固分子沈伯洋關聯企業予以懲戒，也說沈伯洋的父親在台灣某公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益，大陸絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸牟利，因此決定對該公司實施懲戒。

沈伯洋今天透過影片回應指出，他很榮幸在短短一年被國台辦制裁第3次，而這波制裁跟過往一樣，現在中國制裁台獨頑固分子是連家人都制裁，株連九族。

沈伯洋分析，為何中國會急著在一年內制裁他以及他的家人，非常大的原因是他在台灣推國安相關法案，包括立委去中國應該要報備、應和中國統戰行為要處罰等，在法案推動過程中，一定讓中國感到不愉快，讓中國急著跳腳，現在對中國來說，真的是連呼吸就是台獨。

沈伯洋指出，他們家是貿易商，是在中南美洲做貿易的公司，例如韓國的車廠想要訂中國的汽車零件、泰國的輪胎及日本的馬達，過程中是向世界各國下訂單，而中國如果現在要對他們家做貿易處罰，其實是犧牲自己人民生產的利益。

沈伯洋說，中國在玩弄意識形態，也藉由犧牲自己人民的利益，處罰另一個國家的國會議員及其家人，這麼愚蠢的事情大概也只有中國做得出來。