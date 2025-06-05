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沈伯洋：家裡公司只是貿易商 一年內被中制裁三次很榮幸

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

中國大陸國務院台辦今天宣布，將對「台獨頑固分子」沈伯洋關聯企業予以懲戒，國台辦稱，經過調查「台獨頑固分子」沈伯洋的父親沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。民進黨立委沈伯洋回應，非常榮幸在短短一年之間，已經被國台辦制裁第三次了。

沈伯洋指出，這波制裁其實和過往一模一樣，現在中國在制裁所謂的「台獨頑固份子」，是連家人都制裁、株連九族。這有兩個重要面向必須要注意，首先、為什麼中國會在一年之內急於制裁他和他的家人，是因為他在台灣推國安相關法案，例如立委赴中納管、應和中國統戰行為必須受處罰等。

沈伯洋說，這些法案在推行過程中，一定讓中國感到不愉快。台灣只不過是想抵抗中國侵略，只不過是有民主制度，就可以讓中國急得跳腳，現在對中國來說，甚至連會呼吸都是台獨。

沈伯洋表示，他家裡公司是在中南美洲做貿易的貿易商，他舉例，公司若和南韓車廠合作，想去訂中國的汽車零件、泰國的輪胎、日本的馬達，在這過程當中，是向世界各國下訂單；中國現在若要對貿易商做處罰，其實是犧牲自己人民生產的利益。

沈伯洋指出，中國完全是在玩弄意識形態，不但把抵抗的人貼上台獨頑固份子標籤，還株連九族，更犧牲自己中國人民利益，只為了意識形態處罰另一個國家的國會議員和他的家人，那麼愚蠢的事情，大概也只有中國做得出來。

沈伯洋 家人 台獨

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