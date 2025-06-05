檢察官要勘驗「硬碟」證明收賄 今提解柯文哲出庭

民眾黨前主席柯文哲圖利京華城容積率涉貪，檢方認定最具價值的證據即柯的隨身碟，這顆含「小沈/1500」編號「A1-37」硬碟等工作簿資料檔，柯否認持有、製作碟內資料，檢方聲請勘驗其中10個檔案，證明硬碟屬於柯，台北地方法院今天審理。

檢察官認為，檔案內容是柯文哲專屬私密文件，由柯親自製作、留存，證據力強，並且檔案中「工作簿」項下有關「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」的鄰近行列，柯同樣以「數字」記載的是金錢資訊，偵查中，已多次傳喚在列證人證實單位為「萬元」，形成檢方認定柯收了錢的證據，因此，聲請公開勘驗硬碟中檔案。

合議庭今天會提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等出庭，柯文哲於法庭中如何反應？有無反應？目前不得而知。

事實上，合議庭今天要勘驗「A1-37」硬碟外，另要勘驗都委會783次會議光碟、由都委會前執秘劉秀玲出庭作證交付為證的2020年8月10日「便當會」USB。

都委會783次會議由柯文哲辯護人聲請，待證事項為是否共識決；「便當會」是由檢察官聲請，待證事項是柯與台北市議員應曉薇、應的助理吳順民均在場而柯對容積案知情。

檢方指控，柯文哲利用京華城容積收取沈慶京1500萬元賄款，沈另透過鼎越開發前董事長朱亞虎行賄柯210萬元，柯涉不違背職務收賄罪；1500萬元賄賂由柯記載成「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」儲存於「A1-37」硬碟。

柯文哲否認隨身碟由其製作、甚至否認是持有人，不過，隨身碟蒐證處在柯家中臥室旁邊的區塊，且內容與柯「私人」極有關，檢方認為柯的答辯避重就輕。