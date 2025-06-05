罷民進黨雙吳「黃金倒數3天」 罷團喊連署書還缺這麼多

罷免民進黨立委「雙吳」吳思瑤、吳沛憶二階連署書6月7日送件，「黃金倒數3天」，罷團坦言，吳思瑤案尚差4、5000份，周五晚至周六通宵造冊，吳沛憶案還缺7千多份，喊話「不分黨派，看不慣執政黨的」都來連署，最後衝刺。

罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，二階連署書份數要收2萬6700份，罷團則抓在2萬7000份，黨籍議員張斯綱昨天再送1000多份，目前尚差4、5000份，議員汪志冰也持續街頭連署收件中。

賴苡任談及最後衝刺，國民黨上周四召集黨代表、里長、常委書記，在北投開常委書記聯席會，當下發給大家的連署書，議員林杏兒這幾天會幫忙把散落各地的連署書收回來。

他也說，會在北投、石牌、芝山共3個捷運站街頭擺攤，每天下午3點至晚上8點，一直到周五，也因造冊需費時24個小時，最後收件是周五午夜12點，民眾可送至罷瑤總部或到場連署。罷瑤總部周五會一路通宵至周六不關門，期間要完成造冊，並於周六下午前送件。

賴苡任呼籲支持者，最後幾天出門連署。他坦言，大家都努力到最後一刻，如果窮盡一切辦法，包含「鮭魚回郵」計畫、向法院聲請暫時處分、跟領銜人張克晉喊話，還是沒有辦法突破沒有領銜人這件事，最後的希望仍在張克晉身上。

罷免立委吳沛憶「憶事無成」領銜人李孝亮表示，目前距離法定門檻的2萬4千份，還差了7千多份，這幾天會持續擺攤之外，也廣邀不管是民眾黨或在野黨、看不慣現在執政者都能來簽署。

李孝亮表示，這幾天在北市議員鍾小平收回的連署書1049份，加上同選區的議員吳志剛的870份，目前還差7000多份，現階段還有些里長及民眾會再陸陸續續收回，郭昭巖議員部分也有先做初步統計為600、700份。

李孝亮說，由於這幾天下著雨，雖然罷團會持續擺攤收連署，也會等天氣轉好後，趕緊邀請立委或在地議員再做最後衝刺，「當然也會希望不管是民眾黨或其他在野黨，看不慣現在執政者的，都能盡量簽署。」