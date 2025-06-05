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監院濫用公務車 高嘉瑜說更該檢視績效 網用1句話酸爆

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）
監察院公務車私用爭議連環爆，監察院副院長李鴻鈞向社會表達歉意。（記者許正宏／攝影）

監委疑濫用公務車連環爆。民進黨前立委高嘉瑜在臉書說，最近監院公務車爭議引關注，但她認為，大家更該檢視監委的績效及能力。並舉京華城案、保健食品關稅、國產水泥都更案等，表示「希望監委們不要妄自菲薄，辜負了人民的期待！」

高嘉瑜要監委不要辜負人民期待的貼文一出，也湧上百網友留言，就有網友用一句話酸爆，「別鬧了，開會就只有4分鐘，是能有什麼績效？」

高嘉瑜說，她在當立委時的問政，很多案子與監委息息相關，高舉三個例子，表示很遺憾。第一就是京華城高容積率爭議，從392%到560%，竟是被劉德勳接手翻盤逆轉成560％。

還有保健食品關稅，在她質詢後，原經濟部承諾5年內30%降到20%，卻被監委以擔心「造成保健營養食品產業外移之虞。」延宕至今。

高嘉瑜再提2023年12月，她與北市西新里長胡家瑒共赴監察院遞送陳情書，針對國產水泥都更案提出檢舉，籲監察院徹查，卻至今仍沒結論！呼籲監委們，能做的事很多，且遠在民意代表之上，「希望不要妄自菲薄，辜負了人民的期待！」

不過高嘉瑜也提到她過去要求內政部「降低公設比」的案子，98年監委就曾針對房屋虛坪灌水現象糾正內政部；還有她當議員時，將捷運內湖聯開案移送監察院，事後監察院也提出糾正。

也有網友呼應高嘉瑜，表示「這兩年29個監委辦了多少案子？公務車使用記錄應該拿出來給大家檢視」；但也有網友說，「廢除監察院不就是民進黨黨曾經的主張？」

高嘉瑜 監察院

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