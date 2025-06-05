快訊

川普政府再槓2名校：限制哈佛外籍生簽證申請、威脅哥大認證資格

陸國台辦稱「懲戒」沈伯洋父親企業 禁止與陸交易

南韓新總統李在明：史上最高票但得票率未過半、對立存隱憂

罷綠委藍軍無法「破蛋」 北市最後恐淪藍委「保5戰」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
罷雙吳，國民黨北市議員上個月開始動員連署。圖/報系資料照
罷雙吳，國民黨北市議員上個月開始動員連署。圖/報系資料照

「罷雙吳」攸關藍軍反罷免士氣，僅剩下最後3天衝刺，藍營坦言，士北、萬中兩區各自有難題，藍營最有可能「破蛋」的兩區若攻不下來，北市最後恐淪為「保5」（保住5名藍委）；國民黨北市黨部代理主委、議長戴錫欽表示，目前仍冀望各議員做最後衝刺，在最後關頭能衝高連署份數。

戴錫欽指出，最後衝刺，會透過北市議員，看能否多爭取到連署份數，希望能夠堅持到最後，不過兩區的狀況不完全一樣，一邊是士北罷免吳思瑤的領銜人的問題，如果沒有解決，就算過了門檻，但送件時仍有問題。另外中正萬華區罷免吳沛憶，連署份數夠不夠，都還是得要面對。

至於未來5藍委的保衛戰，戴錫欽指出，目前最差的狀況，就是士北區領銜人的問題沒解決，或者是罷免吳沛憶沒辦法過二階的門檻，可能必須坦然面對，那接下來就是針對第三階段投票，看選委會公布相關的時程，針對這個部分，下周三北市議會黨團會召開會議，討論這個問題。

戴錫欽說，黨團會議會討論，針對後續5立委到第三階段投票之前，到底應該要如何動員，或是辦什麼造勢活動、市議員如何協助，地方黨部也會跟中央黨部一起討論後續的作為。

國民黨議會黨團書記長李明賢指出，北市黨部主委黃呂錦茹和幹部，目前仍被收押，由於罷雙吳的連署點有增加，最後還是要靠市議員，以及兩個罷免總部全力衝刺。另外就是友軍民眾黨也有動起來，全力協助，希望藍、白分進合擊，目前連署份數，還是有機會達到門檻。

黨內人士說，最後階段，地方連署還是靠議員服務處，因為市黨部「被團滅」選前最後造勢，幾乎是沒有。之前還有426戰獨裁大造勢，但現在已經到最後3天，沒有大造勢，只能靠議員單兵作戰，盡量幫忙收集連署。

也有國民黨市議員說，雖然連署點都有增加，但「罷雙吳」目前效果也不好，畢竟不是當地的連署點「一定要萬中、士北本區的才有用」。

也有議員說，以現在民進黨肅殺的氛圍，要支持者連署，要費很多時間來解釋說服對方，起比原先「顯性的支持者」第一階段早就已經出來連署，現在要再催出之前沒連署的人，難度有點高，因為這些多是「隱性」的，要請他們連署，他們會怕，還有就是個資的問題，「現在要簽一份都很難」。

藍營支持者士氣低迷，藍營人士表示，應該力保5位藍委，6月7日已經是罷雙吳的期限「要過不容易」因為其中罷免吳思瑤，是領銜人的問題，以現在的情況，等於是不會成案，即使連署有達份數門檻，也是宣示效果，召集人賴苡任去打官司，都是在最後努力，但也是也是宣示效果。

李明賢指出，不排除北市最後就是打「防守戰」下周三開黨團大會，如何「保5」的策略，目前是5個立委走基層的小型的「客廳會」為主，可是到底要怎麼去做防守？所以策略還在討論，現在大家仍在做各自的選區的防守，走客廳會、送車，大的戰略主軸，還沒有出來。

罷免

延伸閱讀

經國號戰機也改名？李明賢：劉世芳將挑戰人民情感底線

罷免吳沛憶告急！遭點名連署神隱 藍議員郭昭巖出面說明

北市罷「雙吳」二階連署告急！罷吳思瑤恐無人送件 賴苡任曝走向

賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同轟：只搞政治、不辦正事

相關新聞

罷綠委藍軍無法「破蛋」 北市最後恐淪藍委「保5戰」

「罷雙吳」攸關藍軍反罷免士氣，僅剩下最後3天衝刺，藍營坦言，士北、萬中兩區各自有難題，藍營最有可能「破蛋」的兩區若攻不下...

影／批「賴皮政府」撕毀和諧繁榮 游顥籲團結投「不同意罷免」

罷免國民黨立委游顥連署案本連署不足185人，罷團今補件2642份通過門檻。游顥表示，「賴皮政府」無法接受與自己不同的聲音...

反罷免傅崐萁陣營發宣傳扇 藍黨部稱遭惡意竄改將究責

國民黨立院黨團總召傅崐萁近日大動作展開反罷免行動，全縣走透透發放印有政績的扇子等文宣品，街頭也立起多面看板，但藍營發現宣...

被說收集連署書太少 侯漢廷：我負債仍咬牙全力衝

綠委吳思瑤罷免案二階連署6月7日截止，罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任昨感謝地方友軍議員用各自方式幫忙，民眾黨也有動員。新黨...

整理包／首位投票日曝光！全台「大罷免」33人達二階門檻 送件日陸續截止、掌握各黨名單進度

全台「大罷免」如火如荼進行中，59案已進入第二階段連署，罷團將於截止日前送件。罷免民選公職人員容易嗎？流程與門檻為何？身陷罷免的人有哪些？《聯合新聞網》整理以下資料，帶你一起追蹤最新進展。

抄都抄錯？王家貞批罷免案南檢起訴書誤植 檢方回應了

台南市議員王家貞今再次要求台南地檢，對於在罷免案的正式公文起訴書中，截取王家貞在LINE群組的對話，竟然抄也抄錯的將原文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。