罷綠委藍軍無法「破蛋」 北市最後恐淪藍委「保5戰」

「罷雙吳」攸關藍軍反罷免士氣，僅剩下最後3天衝刺，藍營坦言，士北、萬中兩區各自有難題，藍營最有可能「破蛋」的兩區若攻不下來，北市最後恐淪為「保5」（保住5名藍委）；國民黨北市黨部代理主委、議長戴錫欽表示，目前仍冀望各議員做最後衝刺，在最後關頭能衝高連署份數。

戴錫欽指出，最後衝刺，會透過北市議員，看能否多爭取到連署份數，希望能夠堅持到最後，不過兩區的狀況不完全一樣，一邊是士北罷免吳思瑤的領銜人的問題，如果沒有解決，就算過了門檻，但送件時仍有問題。另外中正萬華區罷免吳沛憶，連署份數夠不夠，都還是得要面對。

至於未來5藍委的保衛戰，戴錫欽指出，目前最差的狀況，就是士北區領銜人的問題沒解決，或者是罷免吳沛憶沒辦法過二階的門檻，可能必須坦然面對，那接下來就是針對第三階段投票，看選委會公布相關的時程，針對這個部分，下周三北市議會黨團會召開會議，討論這個問題。

戴錫欽說，黨團會議會討論，針對後續5立委到第三階段投票之前，到底應該要如何動員，或是辦什麼造勢活動、市議員如何協助，地方黨部也會跟中央黨部一起討論後續的作為。

國民黨議會黨團書記長李明賢指出，北市黨部主委黃呂錦茹和幹部，目前仍被收押，由於罷雙吳的連署點有增加，最後還是要靠市議員，以及兩個罷免總部全力衝刺。另外就是友軍民眾黨也有動起來，全力協助，希望藍、白分進合擊，目前連署份數，還是有機會達到門檻。

黨內人士說，最後階段，地方連署還是靠議員服務處，因為市黨部「被團滅」選前最後造勢，幾乎是沒有。之前還有426戰獨裁大造勢，但現在已經到最後3天，沒有大造勢，只能靠議員單兵作戰，盡量幫忙收集連署。

也有國民黨市議員說，雖然連署點都有增加，但「罷雙吳」目前效果也不好，畢竟不是當地的連署點「一定要萬中、士北本區的才有用」。

也有議員說，以現在民進黨肅殺的氛圍，要支持者連署，要費很多時間來解釋說服對方，起比原先「顯性的支持者」第一階段早就已經出來連署，現在要再催出之前沒連署的人，難度有點高，因為這些多是「隱性」的，要請他們連署，他們會怕，還有就是個資的問題，「現在要簽一份都很難」。

藍營支持者士氣低迷，藍營人士表示，應該力保5位藍委，6月7日已經是罷雙吳的期限「要過不容易」因為其中罷免吳思瑤，是領銜人的問題，以現在的情況，等於是不會成案，即使連署有達份數門檻，也是宣示效果，召集人賴苡任去打官司，都是在最後努力，但也是也是宣示效果。

李明賢指出，不排除北市最後就是打「防守戰」下周三開黨團大會，如何「保5」的策略，目前是5個立委走基層的小型的「客廳會」為主，可是到底要怎麼去做防守？所以策略還在討論，現在大家仍在做各自的選區的防守，走客廳會、送車，大的戰略主軸，還沒有出來。