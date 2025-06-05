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最大威權象徵 藍委籲賴清德搬離總統府

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷鄭媁吳淑玲潘奕言游振昇／連線報導
中正路改名爭議延燒，內政部長劉世芳表示，若有需要會動用促轉基金執行；國民黨立委則指總統府是最大的威權象徵。記者胡經周／攝影
中正路改名爭議延燒，內政部長劉世芳表示，若有需要會動用促轉基金執行；國民黨立委則指總統府是最大的威權象徵。記者胡經周／攝影

中正路改名爭議延燒，國民黨立委許宇甄昨在立院內政委員會質詢時說，既要去除威權象徵，最大的威權象徵就是總統府，應建議賴清德搬離總統府。內政部長劉世芳說，了解在去威權象徵過程需要相當多的溝通，「不希望造成社會對立，但不能不推動。」

許宇甄質詢表示，中正路、經國路、介壽路若要改名，牽涉到門牌、身分證、戶口名簿、房屋權狀、營業登記等。劉世芳答詢指跟中正街路巷有關的有311條、介壽路29條、經國街路巷9條，總共349條；內政部是依法推動，不是無來由的，若有需要會動用促轉基金協助地方執行。

許宇甄說，既然內政部要依促進轉型正義條例去除威權象徵，最大的威權象徵就是總統府，也就是以前日本總督府，建議賴清德總統搬離總統府，「要做就要做大一點，不要柿子挑軟的吃，欺負民眾」，且民進黨為了轉型正義，就抹殺蔣經國十大建設等貢獻？

劉世芳說，依立法院通過的促轉條例，公共建築或場所紀念、緬懷威權統治者象徵，均應移除、改名。

國民黨主席朱立倫抨擊，中正路更名不但擾民、窮極無聊，更是讓社會對立非常不應該的作為，他很同情劉世芳，指她硬拗是依促轉條例要做，那不是打臉蔡政府過去8年歷任內政部長和各地民進黨執政的地方首長嗎？朱說，連民進黨執政縣市也做不到，這件事只為了添加罷免藍委的柴火。

台南市長黃偉哲昨在議會指出，認同去威權化方向，目前反對的人大都認為太麻煩，要改戶籍謄本等證件，阻力在於民眾認知及行政技術層面，會從衝擊最小的地區及時機逐步推動中正路改名。屏東縣長周春米答詢說，改名是清除威權的象徵，不管最後是否改名，這段討論的過程就非常值得珍惜。

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