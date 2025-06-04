兒遭爆劈腿自己也捲爆料 王義川回應了：會採法律行動
臉書粉絲專頁「政客爽」稍早發文表示，民進黨立委王義川兒子女友爆料，原要與其兒子結婚，結果準備好，人卻消失，甚至被發現劈腿，該女另揭王義川自己也劈腿離婚。王義川回應指出，他的前一段婚姻已在17年前結束，外界影射當時離婚理由非事實，相關抹黑造謠會採取法律行動。
該貼文指出，一名自稱王義川兒子女友的人，在社群上的實名爆料，女方家人要出錢幫買新北房子，而王義川兒子請女方友人幫忙準備求婚，結果準備好，人卻消失，還被發現劈腿。王義川兒子女友不爽，轟王義川劈腿離婚，現在公開活動陪伴的都是女友，原配還要陪回家演親情戲給長輩看。
針對此事，王義川發出聲明表示，他的孩子已經成年，他已告誡兒子好好處理自己的感情，「至於本人的前一段婚姻已在17年前結束，目前和前妻也維持很好的朋友關係。外界影射當時離婚的理由，並非事實，相關抹黑造謠，會採取相關的法律行動。」
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