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地方補助款遭中央刪20.68億 新竹縣府提訴願爭取

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣副縣長陳見賢今天代表新竹縣長楊文科北上行政院提訴願。圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢今天代表新竹縣長楊文科北上行政院提訴願。圖／縣府提供

行政院刪除地方政府一般性補助款對地方政府影響重大，新竹縣副縣長陳見賢今天代表新竹縣長楊文科北上行政院提訴願，陳見賢指出，遭刪除的一般性補助款用於長照及教育，對地方政府及人民影響重大，盼中央依法行政，勿影響人民福利及地方政府運作。

陳見賢今天與台北市長蔣萬安、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、連江縣長王忠銘、台東縣長饒慶鈴及桃園市、嘉義市、花蓮縣等縣市政府代表等人一同到行政院提出訴求及訴願，由行政院副秘書長李國興出面，聆聽各地方政府意見。

行政院統刪各地方政府27.3%補助款，新竹縣遭刪金額達20.68億元，遭刪除的一般性補助款多用於長照及教育，正是政府需要照顧的長者及幼兒。陳見賢表示，在新增統籌分配稅款尚未撥付的狀況下，現在又刪除一般性補助款，恐影響縣府運作，更造成人民權益受損，此次代表楊文科縣長及縣府提訴願，也是盼望中央能依法行政、盡速撥款。

陳見賢指出，今年的預算在去年就已編列，且經過地方議會通過，如今一般性補助款被刪20.68億元，將導致決算歲入歲出短差20.68億元，陳見賢在現場也說，如今已開始編列明年度的預算，而「財政收支劃分法」修正案在今年實施後，地方政府尚未收到統籌分配款，他請問「明年度的預算又要怎麼編？」

新竹縣政府會遵守法律程序，並與其他縣市政府一同提訴願，為人民爭取應有的補助及福利。陳見賢與各縣市首長及代表隨後前往立法院，與立法院長韓國瑜及國民黨籍立委會面，拜託立法院協助地方政府爭取應撥付的補助。

新竹縣副縣長陳見賢指出，遭刪除的一般性補助款用於長照及教育，對地方政府及人民影響重大圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢指出，遭刪除的一般性補助款用於長照及教育，對地方政府及人民影響重大圖／縣府提供
陳見賢今天與台北市長蔣萬安、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、連江縣長王忠銘、台東縣長饒慶鈴及桃園市、嘉義市、花蓮縣等縣市政府代表等人一同到行政院提出訴求及訴願圖／縣府提供
陳見賢今天與台北市長蔣萬安、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、連江縣長王忠銘、台東縣長饒慶鈴及桃園市、嘉義市、花蓮縣等縣市政府代表等人一同到行政院提出訴求及訴願圖／縣府提供

補助款 行政院 新竹

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