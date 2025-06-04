Google撤銷憑證信任 立委葛如鈞再批政府失責、貽笑國際

搜尋引擎谷歌（Google）將於7月31日起撤銷中華電信憑證信任，國民黨立委葛如鈞今開記者會批評，這是一場「國際信任與國家資安的核彈級危機」，政府的怠惰與推卸，恐怕讓台灣數位治理貽笑國際。

葛如鈞指出，若不及時補救，未來民眾在使用政府網站、網路銀行、電子支付等平台時，瀏覽器將跳出紅色警示畫面甚至直接封鎖，嚴重干擾數位生活與經濟秩序；但電信業者僅告訴民眾，會處理，這之前就先用其他的瀏覽器替代。

葛如鈞引述Google公告，指出撤銷信任的理由是「一連串的合規失敗、改進承諾未兌現、缺乏具體報告與進展」，且是「誠信的喪失（a loss of integrity）」。類似疑慮在Mozilla公司發布的公告中早有討論，但電信業者以「如果撤信，台灣重要系統如航空塔台與醫療體系會癱瘓」為由，要求不能撤銷信任憑證，遭外界批評「情勒國際」重創形象。

葛如鈞批評，數發部竟以「與中華電信僅為委外契約關係，並非督導關係」回應，部會互踢皮球之下，誰來保證類似情況不再重蹈覆轍？加上已有多家電商業者陳情，未來恐因「不安全網站」警示影響消費者信任，對商譽、營收造成實質衝擊。

葛如鈞指出，政府高喊數位主權的同時，擁有官股的電信業者卻和中國互聯網中心、匈牙利等一樣並列被不信任的對象，執政黨高喊AI政府，但我們只看到BI（悲哀），打詐國家隊編列上百億，結果自己成為詐騙漏洞源頭，讓釣魚網站趁虛而入。