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Google撤銷憑證信任 立委葛如鈞再批政府失責、貽笑國際

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞在立法院國是論壇指出，搜尋引擎谷歌將撤銷中華電信憑證信任，簡直是國家資安笑話。記者林澔一／攝影
國民黨立委葛如鈞在立法院國是論壇指出，搜尋引擎谷歌將撤銷中華電信憑證信任，簡直是國家資安笑話。記者林澔一／攝影

搜尋引擎谷歌（Google）將於7月31日起撤銷中華電信憑證信任，國民黨立委葛如鈞今開記者會批評，這是一場「國際信任與國家資安的核彈級危機」，政府的怠惰與推卸，恐怕讓台灣數位治理貽笑國際。

葛如鈞指出，若不及時補救，未來民眾在使用政府網站、網路銀行、電子支付等平台時，瀏覽器將跳出紅色警示畫面甚至直接封鎖，嚴重干擾數位生活與經濟秩序；但電信業者僅告訴民眾，會處理，這之前就先用其他的瀏覽器替代。

葛如鈞引述Google公告，指出撤銷信任的理由是「一連串的合規失敗、改進承諾未兌現、缺乏具體報告與進展」，且是「誠信的喪失（a loss of integrity）」。類似疑慮在Mozilla公司發布的公告中早有討論，但電信業者以「如果撤信，台灣重要系統如航空塔台與醫療體系會癱瘓」為由，要求不能撤銷信任憑證，遭外界批評「情勒國際」重創形象。

葛如鈞批評，數發部竟以「與中華電信僅為委外契約關係，並非督導關係」回應，部會互踢皮球之下，誰來保證類似情況不再重蹈覆轍？加上已有多家電商業者陳情，未來恐因「不安全網站」警示影響消費者信任，對商譽、營收造成實質衝擊。

葛如鈞指出，政府高喊數位主權的同時，擁有官股的電信業者卻和中國互聯網中心、匈牙利等一樣並列被不信任的對象，執政黨高喊AI政府，但我們只看到BI（悲哀），打詐國家隊編列上百億，結果自己成為詐騙漏洞源頭，讓釣魚網站趁虛而入。

葛如鈞提三加一項訴求，一、政府單位應全面公開事件時間軸、處理紀錄與應變進度；二、電信業者和政府之間做好權責畫分；三、建立長期資安監督體系，確保憑證體系未來不再失靈；最後是對商家與平台的潛在損失應研擬補助與過渡支援機制。

國民黨立委葛如鈞（圖）今天在立院黨團舉辦記者會，痛批中華電信在資安上的不足，成了國際及醜聞。記者許正宏／攝影
國民黨立委葛如鈞（圖）今天在立院黨團舉辦記者會，痛批中華電信在資安上的不足，成了國際及醜聞。記者許正宏／攝影
國民黨立委葛如鈞（圖）今天在立院黨團舉辦「國際信任與國家資安核彈級危機！Google 公開表示不信賴中華電信、行政院，數位憑證將遭撤銷！」記者會，痛批中華電信在資安上的不足，讓企業花了錢申請數位憑證，結果在國際上不被承認。記者許正宏／攝影
國民黨立委葛如鈞（圖）今天在立院黨團舉辦「國際信任與國家資安核彈級危機！Google 公開表示不信賴中華電信、行政院，數位憑證將遭撤銷！」記者會，痛批中華電信在資安上的不足，讓企業花了錢申請數位憑證，結果在國際上不被承認。記者許正宏／攝影

電信業 關係 網站

延伸閱讀

Google撤銷信任憑證 國民黨：賴政府成國際資安笑柄

「保護使用者安全」中華電憑證遭移除 Google：持續探討解決方案

影／谷歌將撤銷中華電信憑證信任 藍委葛如鈞批國際醜聞

Google將撤中華電信憑證信任 葛如鈞：核彈級資安危機

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