連江縣長王忠銘赴中央遞訴願 籲中央正視連江財政困境

因應中央大幅刪減地方政府「一般性補助款」所帶來的衝擊，連江縣長王忠銘今日會同台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等多位縣市首長，前往行政院正式遞交訴願書，表達對中央財政政策的嚴正關切；隨後由立法委員陳雪生陪同，拜會立法院國民黨團，爭取中央正視地方需求。

王忠銘表示， 連江縣自籌財源僅3億8000萬元，此次遭刪減的一般性補助款達新台幣3億6500萬元，雖然金額在全國各縣市中不算多，但被刪除的補助款27.3%，與全國各縣市的比例相同，對於地處偏遠、屬五級財政的連江縣而言，衝擊尤為嚴重。

王忠銘強調，連江縣地理位置特殊，公共建設與民生服務推動，本就面臨較高成本與執行難度，一般性補助款對於縣府在教育、社福、交通、民生等基礎施政領域的支出極為關鍵，一旦遭到刪減，將直接影響縣民生活品質與施政推動力。

「中央與地方本為一體，當地方遇到困難，中央更應伸出援手。」王忠銘呼籲行政院應傾聽地方聲音、苦民所苦，確保各地施政不中斷，並依據公平合理原則慎思補助款，協助地方政府穩健推動各項建設與民眾福祉。

他也表示，連江縣將持續透過合法管道向中央反映民意，爭取應有資源，確保馬祖永續發展與縣民基本權益。

據了解，除了縣長今天到中央提訴願外，連江縣議會國民黨團在日前也發表聲明，批評中央違反《財政收支劃分法》第30條，藉預算手段懲罰地方，令人遺憾。議會與縣府一致表態，將共同爭取財政正義，守護馬祖施政根基。