影／瓜地馬拉總統阿雷瓦洛來訪 盼持續深化兩國友誼

我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請，於今天（4日）至8日率團來台進行國是訪問，訪問團搭乘長榮航空BR-5航班於下午4點46分抵達桃園國際機場，外交部長林佳龍親自到場接機，表達誠摯歡迎之意。阿雷瓦洛致詞時表示，希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊友誼。

外交部表示，代表團成員包括總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）、第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）女士、外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）、經濟部長賈西雅（Gabriela García）、總統府機要局長塔荷（Ana Glenda Tager）及新聞局長帕洛摩（Santiago Palomo）等重要政府官員共10人。

阿雷瓦洛於機場致詞時表示，非常高興能夠來到中華民國台灣進行這次的國是訪問。他此行帶來瓜地馬拉人民賦予他的重要訊息、責任及任務，就是希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊的友誼。這個歷史邦誼將進入一個嶄新的階段。

阿雷瓦洛指出，這是兩國人民意願的彰顯，透過各項合作機制，達到互惠互利，並且充分奠基在兩國歷史經驗跟文化上的基礎，來分享及開發雙方共有的自由、民主跟尊重主權等價值。