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影／瓜地馬拉總統阿雷瓦洛來訪 盼持續深化兩國友誼

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍親自到場接機。記者黃仲明／攝影
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍親自到場接機。記者黃仲明／攝影

我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請，於今天（4日）至8日率團來台進行國是訪問，訪問團搭乘長榮航空BR-5航班於下午4點46分抵達桃園國際機場，外交部長林佳龍親自到場接機，表達誠摯歡迎之意。阿雷瓦洛致詞時表示，希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊友誼。

外交部表示，代表團成員包括總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）、第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）女士、外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）、經濟部長賈西雅（Gabriela García）、總統府機要局長塔荷（Ana Glenda Tager）及新聞局長帕洛摩（Santiago Palomo）等重要政府官員共10人。

阿雷瓦洛於機場致詞時表示，非常高興能夠來到中華民國台灣進行這次的國是訪問。他此行帶來瓜地馬拉人民賦予他的重要訊息、責任及任務，就是希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強雙邊的友誼。這個歷史邦誼將進入一個嶄新的階段。

阿雷瓦洛指出，這是兩國人民意願的彰顯，透過各項合作機制，達到互惠互利，並且充分奠基在兩國歷史經驗跟文化上的基礎，來分享及開發雙方共有的自由、民主跟尊重主權等價值。

阿雷瓦洛也強調，此次來訪是非常重要的工作關係，深化兩國互相的友誼。他相信今天所展開的參訪，是一個開拓兩國合作關係全新契機，這將是策略聯盟的一個新開始，將為了兩國人民的福祉、兩國人民的幸福以及國家的未來攜手合作。

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（左）率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍（右）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（左）率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍（右）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（左五）率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍（右4四）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（左五）率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍（右4四）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛致詞時表示，此次來訪是非常重要的工作關係，深化兩國互相的友誼。記者黃仲明／攝影
瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛致詞時表示，此次來訪是非常重要的工作關係，深化兩國互相的友誼。記者黃仲明／攝影

瓜地馬拉 外交部

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