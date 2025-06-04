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Google撤銷信任憑證 國民黨：賴政府成國際資安笑柄

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃表示，Google直接撤銷憑證，台灣一夕之間成了國際資安大笑話，恐怕接下來連Google都要變成青鳥眼中的中共同路人。圖／取自楊智伃臉書
國民黨發言人楊智伃表示，Google直接撤銷憑證，台灣一夕之間成了國際資安大笑話，恐怕接下來連Google都要變成青鳥眼中的中共同路人。圖／取自楊智伃臉書

Google宣布7月31日起全面撤銷對中華電信及其政府憑證的信任。國民黨發言人楊智伃表示，民進黨政府年年高喊抗中保台、反滲透，結果最基本的憑證管理卻搞到全世界都不信任，Google直接撤銷憑證，台灣一夕之間成了國際資安大笑話，恐怕接下來連Google都要變成青鳥眼中的中共同路人。

楊智伃指出，在國民黨立委葛如鈞的記者會揭露下，原來因中華電信長期憑證管理亂象，去年被抓到「亂簽航空塔台憑證」還拒不改善，Mozilla早就警告過，Google更直接點名「一連串的合規失敗、承諾跳票、誠信喪失」。

她表示，數位憑證就像網站的「身分證」，證明該網站是真的，不是詐騙網站。「信任鏈」就像一層層保證書，只有完整的信任鏈，瀏覽器才會顯示 安全鎖。一旦憑證被撤銷，整個信任鏈就崩壞，未來民眾使用Chrome上網時，不只不再顯示安全鎖，甚至可能直接跳出「不安全網站」或封鎖畫面，全台資安恐怕直接淪陷。

對於民眾的影響，楊智伃說，一般民眾原本看到安全鎖覺得安心，現在Chrome直接警示「不安全」，怕被駭客、詐騙，不敢用。很多電商沒有實體店面，全靠網站營運。現在詐騙頻傳，消費者一看到警示就跑掉，商譽受損、業績下滑，即使緊急換憑證也有轉換期，網站不穩定，消費者疑慮多，整個產業信任基礎動搖。網路銀行和支付平台全靠憑證保護安全。若無法登入，還可能被詐騙網站假冒成銀行頁面釣魚詐騙。

楊智伃說，Google罕見用如此嚴厲的詞語撤銷憑證，結果賴政府面對這核彈級資安危機，官股中華電信只回應「我們會努力啦，預計2026年3月完成修正，大家先用別的瀏覽器」。數發部更推說「只是契約關係，不是督導單位。」、「我們3月就有超前部署」。

楊智伃說，可笑的是Google去年就警告了，賴政府的態度根本是敷衍塞責、踢皮球，甚至還幫其他瀏覽器打廣告；賴政府口口聲聲說要打詐，結果自己卻成了助詐幫兇。賴政府面對施政問題就是擺爛、推拖、卸責，反正只要抹紅、只要大罷免大成功就好，恐怕接下來連Google都要變成青鳥眼中的中共同路人。

詐騙 網站 楊智伃

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