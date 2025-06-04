縣市長拜會藍黨團 傅崐萁嘆：大家帶著沉重的心回娘家

地方不滿政院「剋扣」一般性補助款，多位國民黨籍縣市長赴行政院提訴願，緊接並赴國民黨立法院黨團拜會，並說明縣市施政遭受嚴重影響情況。國民黨團總召傅崐萁感嘆，今天很多優秀縣市長「回娘家」，但大家不是喜悅而是沈重，呼籲中央回頭是岸，不要用仇恨治國；他也提醒，下半年有大包軍購預算及追加預算要送到立院處理，希望大家以和為貴。

台北市長蔣萬安領軍今下午領軍，與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、台東縣長饒慶玲、連江縣長王忠銘及台中、花蓮、新竹三縣市副縣長或代表親赴行政院提出訴願。蔣萬安在訴願後離開，其他人則前往立法院拜會院長韓國瑜、國民黨團。

傅崐萁表示，今天很歡迎許多卓越的縣市長回娘家，但大家心情卻很沉重，因為中央剋扣這麼多縣市的補助款，相關社福、中低收入戶補助經費都被賴政府苛扣，因此今天各縣市長來是為大家請命，請中央政府手下留情，不應苛扣影響社福的相關經費。

彰化縣長王惠美指出，好不容易財畫法有結果，結果彰化縣被扣了51.66億元，對於民眾權益衝擊極大，這也侵犯地方的財政自主權。為了彌補這筆巨額缺口，地方政府勢必要調整施政順序、籌措財源，才能安撫民眾，讓民眾權益不受影響。

雲林縣長張麗善強調，一般補助款是法定預算，中央不能任意轉嫁到地方政府買單。南投縣長許淑華質疑，行政院3月31日還發文地方承諾會如期發放撥補，5月16日就被刪減27%，請求行政院應苦民所苦。

連江縣長王忠銘感嘆，如果今天地方政府有路走，不會走到這地步，尤其離島財政最不好，只要一點點變動都是動見觀瞻，現在怎麼辦？怎麼自籌？希望行政院苦民所苦，不能說每個地方財政不一樣，砍的手法又一視同仁，還是希望中央比照去年通過預算撥補。新竹副縣長陳見賢也說，重點還是依法行政，不要違法亂紀。

傅崐萁表示，今天各縣市長不只是為當地居民請命，而是為全台灣基層，總預算現在通過，但地方議會實施到一半卻被剋扣，中央是不是當惡婆婆當習慣了？呼籲政院給地方更寬廣空間揮灑，回頭是岸，不要用仇恨治國；他也提醒，下半年有大包軍購預算及追加預算要送到立院處理，希望大家以和為貴。