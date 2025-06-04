6縣市齊討補助款 政院：依訴願法共商解決之道

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，台北市開第一槍提出訴願，市長蔣萬安今偕藍營地方首長赴行政院遞狀，行政院副秘書長李國興代表接下。行政院說，目前共收到6份訴願書，將依「訴願法」辦理，盼持續共商解決問題。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野和地方不滿。

蔣萬安今偕南投縣長許淑華、台東縣長饒慶鈴、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、連江縣長王忠銘、花蓮副縣長顏新章、新竹副縣長陳見賢、嘉義市主計處長阮鼎元齊聚政院表達對刪減一般性補助款的不滿。

台北市、雲林縣已先提訴願，花蓮縣及台東縣今日完成遞件，南投縣及連江縣則於拜會現場遞交訴願書，行政院副秘書長李國興代表接受，強調後續將依「訴願法」相關規定辦理。

李正興稍早聽取各縣市正、副首長及代表發言後表示，今日行政院主計總處主計長陳淑姿及財政部長莊翠雲已在立法院財政委員會，針對一般性補助款刪減議題回應立委質詢，後續將由主計總處及財政部持續共商，盼能圓滿解決問題。至於相關縣市政府所提訴願，行政院將交由業管單位依「訴願法」相關規定辦理。

行政院秘書處進一步說明，行政院6月2日收到台北市、雲林縣，今天稍早再收到花蓮縣、台東縣，加計稍早的連江縣、南投縣，目前共收受6份訴願書，且均已交由行政院法規會辦理。