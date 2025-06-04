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補助款遭刪藍縣市長立院陳情 傅崐萁籲政院回頭是岸

中央社／ 台北4日電

雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華等人今天拜會國民黨立法院黨團，共同呼籲行政院不應刪除法定預算的一般性補助款。國民黨團總召傅崐萁表示，呼籲行政院長卓榮泰回頭是岸，不要用仇恨對待全國民眾。

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘等8個縣市的首長或官員到行政院提起訴願。

隨後，張麗善、饒慶鈴、王惠美、許淑華、王忠銘等縣市首長轉往立法院，拜會立法院長韓國瑜及國民黨立法院黨團，針對行政院刪減地方一般性補助款違反財劃法進行陳情拜會，而國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強也率多名國民黨立委在立法院請願接待室接待。

傅崐萁表示，行政院去年編列今年度總預算時，給地方政府的一般性補助款編列新台幣2501億元，地方政府依照行政院所編列的金額，來做今年總預算的規劃跟編列，也經各地議會三讀通過，但實施到一半，行政院卻苛扣該給地方的法定預算。

傅崐萁指出，正告行政院長卓榮泰，今天苛扣的一般性補助款不是對在野黨立委的懲罰，而是對全國民眾揮刀相向，尤其傷害的絕大部分都在教育體系、中低收入戶，結果卓榮泰竟然要地方政府自己跟銀行借錢，希望卓榮泰回頭是岸，不要用仇恨對待全國民眾。

傅崐萁表示，呼籲總統賴清德，如果任命的閣揆沒有能力執政，請換人做。過去蔡政府8年，每一位閣揆都沒有說預算不足，今天給賴政府史上最高的預算，卻換得對全民的懲罰，國民黨團表示遺憾，誠摯呼籲賴總統，請卓榮泰回頭是岸，希望大家以和為貴。

王惠美表示，財劃法幾十年未修正，好不容易有了結果，很可惜現在地方政府不僅沒拿到財劃法應撥補的款項，一般性補助款又被扣，造成地方政府施政困難，尤其這筆錢大多用在弱勢、教育、醫療及基層建設。中央地方本是一體，中央有任何的行政調整，應該要跟地方溝通說明，她建議未來行政院會可以讓非六都縣市首長參與，下情才能夠上達。

許淑華指出，民進黨執政後，國民黨執政縣市很難拿到專案型的全額補助，都要透過競爭來爭取經費，還要準備配合款，對於自有財源不高的縣市，仰賴的都是中央的統籌分配稅款、一般性補助款，這次卻被刪減，南投縣政府施政真的是捉襟見肘。

許淑華表示，雖然行政院對財劃法提出釋憲，不管結果如何，但也感受到在野黨立委在立院為地方拚搏，卻換來大惡罷，所以今天來立法院也是表達對在野黨立委的肯定，有需要協助的，一定會全力協助。

張麗善指出，一般補助款是法定預算，不應該刪減，請行政院依法行政。財政部從一月至今緩撥12億元的統籌分配款，主計總處又刪減37.6億元的一般性補助款，另外雲林縣是五級財政縣市，自籌款大概是10%，但現在計畫型補助都要自籌，這是三殺。

補助款 行政院

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