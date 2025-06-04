快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

瓜地馬拉總統抵台訪問 盼深化雙邊工作加強友誼

中央社／ 桃園機場4日電

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Excmo. Sr. Dr. Bernardo Arevalo）伉儷今天抵台進行國是訪問，他表示，希望持續深化雙邊工作來加強友誼。

阿雷瓦洛及代表團下午4時55分搭機抵達桃園國際機場，外交部長林佳龍也親自到場接機；阿雷瓦洛在台灣訪問期間預計將與總統賴清德會晤，隨後前往日本出席瓜地馬拉和日本建交90週年的慶祝活動。

阿雷瓦洛在桃園機場致詞時表示，今天非常高興能夠來到中華民國台灣進行這次的國是訪問，他帶來的是瓜地馬拉人民所賦予的重要訊息、責任及任務，就是希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強友誼。

阿雷瓦洛說，這份邦誼將進入一個嶄新的階段，這是兩國人民意願的彰顯，透過各項合作機制達到互惠互利，並且充分奠基在兩國歷史經驗跟文化上的基礎，來分享及開發共有的自由、民主跟尊重主權等價值。

阿雷瓦洛也說，此次來訪是非常重要的工作關係，來深化相互的友誼，今天所展開的參訪，相信是開拓兩國合作關係的全新契機，這將是策略聯盟的一個新開始，將為兩國人民的福祉、幸福以及國家的未來攜手合作。

外交部表示，阿雷瓦洛伉儷應台灣政府邀請，4日至8日率代表團來台進行國是訪問，成員包括第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）、外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）、經濟部長賈西雅（Gabriela García）等政府官員共10人。

瓜地馬拉 桃園機場 外交部

延伸閱讀

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對陸真實立場

新任總統李在明親中 習近平致賀電：願與南韓堅持互利共贏

邱志偉：台韓關係如何深化 李在明任總統後一大挑戰

會見白俄羅斯總統盧卡申科 習近平：共同反對霸權霸道霸凌

相關新聞

率8縣市首長衝政院討補助款 蔣萬安：拒絕任中央宰割

地方政府不滿行政院剋扣一般性補助款，台北市長蔣萬安今赴行政院訴願，批評此舉傷害基礎民生、漠視地方自治、踐踏法律制度，更指...

【即時短評】拿預算政治操作崩壞中央與地方信任 賴政府是始作俑者

立法院刪減今年度中央總預算，其中有636億元未指定項目，行政院竟把歪腦筋動到地方補助款上，引爆地方首長怒火，今天到行政院...

救命錢不能刪！台中副市長鄭照新北上為補助款請命

行政院統刪地方一般性補助款25%，台北市長蔣萬安今天下午聯合多縣市首長赴行政院提訴願，台中市長盧秀燕並未出席，派副市長鄭...

國安局與馬紹爾簽署合作意向書 將合作反制境外威脅

我南太平洋友邦馬紹爾總統海妮率團來台國是訪問，國安局長蔡明彥今天與馬紹爾外交暨貿易部長康仁德共同簽署「安全合作意向書」針...

連江縣長王忠銘赴中央遞訴願 籲中央正視連江財政困境

因應中央大幅刪減地方政府「一般性補助款」所帶來的衝擊，連江縣長王忠銘今日會同台北市長蔣萬安、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠...

影／瓜地馬拉總統阿雷瓦洛來訪 盼持續深化兩國友誼

我國友邦瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷應我國政府邀請，於今天（4日）至8日率團來台進行國是訪問，訪問團搭乘長榮航空BR-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。