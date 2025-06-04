瓜地馬拉總統抵台訪問 盼深化雙邊工作加強友誼

瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Excmo. Sr. Dr. Bernardo Arevalo）伉儷今天抵台進行國是訪問，他表示，希望持續深化雙邊工作來加強友誼。

阿雷瓦洛及代表團下午4時55分搭機抵達桃園國際機場，外交部長林佳龍也親自到場接機；阿雷瓦洛在台灣訪問期間預計將與總統賴清德會晤，隨後前往日本出席瓜地馬拉和日本建交90週年的慶祝活動。

阿雷瓦洛在桃園機場致詞時表示，今天非常高興能夠來到中華民國台灣進行這次的國是訪問，他帶來的是瓜地馬拉人民所賦予的重要訊息、責任及任務，就是希望兩國能夠持續深化雙邊工作來加強友誼。

阿雷瓦洛說，這份邦誼將進入一個嶄新的階段，這是兩國人民意願的彰顯，透過各項合作機制達到互惠互利，並且充分奠基在兩國歷史經驗跟文化上的基礎，來分享及開發共有的自由、民主跟尊重主權等價值。

阿雷瓦洛也說，此次來訪是非常重要的工作關係，來深化相互的友誼，今天所展開的參訪，相信是開拓兩國合作關係的全新契機，這將是策略聯盟的一個新開始，將為兩國人民的福祉、幸福以及國家的未來攜手合作。

外交部表示，阿雷瓦洛伉儷應台灣政府邀請，4日至8日率代表團來台進行國是訪問，成員包括第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）、外交部長馬丁涅茲（Carlos Ramiro Martínez）、經濟部長賈西雅（Gabriela García）等政府官員共10人。