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馬紹爾總統海妮：肯定此行促進台馬關係邁向新里程

中央社／ 台北4日電

外交部林佳龍3日晚宴馬紹爾群島共和國總統海妮時表示，將透過「台灣模式」協助實現經濟永續發展；海妮則說，雙邊合作對提升馬國人民福祉與促進國家發展深具意義，也肯定此行促進雙邊關係邁向新里程。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍3日晚宴馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷國是訪問團，代表政府表達熱烈歡迎之意，並感謝馬紹爾群島堅定支持台灣的國際參與，盼與馬紹爾群島在現有合作基礎上，持續擴大兩國在各領域的發展與夥伴關係。

林佳龍表示，台馬建交27年來，雙方在各領域的合作成果豐碩，展現堅實友好關係。這次海妮率團訪台，雙方簽署「體育交流合作意向書」、「總統獎助學金基金備忘錄」及航運合作等多項文件，進一步深化雙邊夥伴關係。

林佳龍強調，自上任以來落實「總合外交」的政策主軸，並以「價值外交」、「同盟外交」與「經貿外交」為三大支柱，積極推動「榮邦計畫」，未來台灣將持續在此架構下，透過「台灣模式」協助馬紹爾群島實現經濟永續發展。

海妮致詞時表示，台、馬長期在衛生、教育、農業及氣候變遷等領域合作密切，對提升馬國人民福祉與促進國家發展具有深遠意義；同時非常肯定此行促進雙邊關係邁向新里程，並特別感謝台灣提供獎學金，協助馬國培育各領域專業人才及訓練醫事人員，實質嘉惠馬國民生福利，提升經濟發展動能。

海妮強調，台馬邦誼奠基在共享的民主價值，作為台灣堅定的友邦，馬紹爾群島將持續支持台灣參與國際組織，共同促進台馬和平繁榮發展。

外交部說明，本次晚宴另邀請衛生福利部政務次長林靜儀、財團法人國際合作發展基金會秘書長黃玉霖、教育部體育署副署長房瑞文、農業部漁業署副署長林頂榮及雙和醫院副院長陳龍等賓客。馬國訪賓在晚宴後高歌馬國傳統歌謠，展現南島風情，林佳龍也率台灣賓客齊唱同歡。

馬紹爾群島 林佳龍 外交部

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